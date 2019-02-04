【逃犯條例】警員佐級協會：處長應確保執勤人員安全　否則不應派到危險地方執勤 (16:19)

反修例風波引發連場示威及警民衝突，警察隊員佐級協會今日（14日）發聲明表示，近日爆發的警民衝突中，激進示威者針對警察做出暴力行為，以致有執勤警務人員受傷，協會今日召開緊急執行委員會會議，商討應對方案。協會促請警務處長盧偉聰及管理層，應確保執勤人員在行動中的安全，否則不應指派人員執行可能引致受傷的任務或到危險的地方執勤。
聲明表示，近期反修例示威中，激進示威者的違法破壞秩序及暴力行為愈演愈烈，「已大大超越文明社會可以接受的程度」。協會主席林志偉在聲明中稱，近日暴力示威者膽敢公然包圍警察，以雨傘或其他硬物作攻擊，部分被圍困的警察只佩戴輕量防護裝備，「只能以血肉之軀捱打」。林志偉續說，執勤的警員需長時間默默忍受示威者的語言暴力及肆意侮辱，即使下班後亦要忍受及提防自己和家人受到激進仇警者的滋擾和侮辱。
協會促請警務處長及管理層，必須確切保障執勤警員的人身安全及心理健康。協會指出，除非管理層有信心其戰術及裝備等條件，能確保執勤人員在行動中的安全，否則不應指派人員執行可能引致受傷的任務或到危險的地方執勤，減少人員可能承受的職安健風險。如果情況持續沒有改善，協會將會徵詢律師的意見，尋求能夠更有效保障人員安全的方法。
逃犯條例 相關報道：
相關字詞﹕逃犯條例 香港逃犯條例 移交逃犯 修訂 影響 諮詢 台灣 引渡條例 協定 商界 修訂逃犯條例 移交逃犯內地 中港移交逃犯 立法會 社評 香港引渡協議國家 保安局 秘書處 遊行 二讀 樓市 反修例 反修例遊行 林鄭 林鄭月娥 政府 警察隊員佐級協會 編輯推介