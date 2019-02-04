【逃犯條例】警員佐級協會：處長應確保執勤人員安全　否則不應派到危險地方執勤 (16:19)

聲明表示，近期反修例示威中，激進示威者的違法破壞秩序及暴力行為愈演愈烈，「已大大超越文明社會可以接受的程度」。協會主席林志偉在聲明中稱，近日暴力示威者膽敢公然包圍警察，以雨傘或其他硬物作攻擊，部分被圍困的警察只佩戴輕量防護裝備，「只能以血肉之軀捱打」。林志偉續說，執勤的警員需長時間默默忍受示威者的語言暴力及肆意侮辱，即使下班後亦要忍受及提防自己和家人受到激進仇警者的滋擾和侮辱。

協會促請警務處長及管理層，必須確切保障執勤警員的人身安全及心理健康。協會指出，除非管理層有信心其戰術及裝備等條件，能確保執勤人員在行動中的安全，否則不應指派人員執行可能引致受傷的任務或到危險的地方執勤，減少人員可能承受的職安健風險。如果情況持續沒有改善，協會將會徵詢律師的意見，尋求能夠更有效保障人員安全的方法。

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