【逃犯條例．沙田遊行．不斷更新】警沙田大會堂舉「黑旗」　黑衣市民聚新城市廣場 (21:08)

【21:21】大批黑衣市民攔截負責新城市廣場保安的何定華，問他為何有警察在商場內出現。何定華回應稱「不知道」，沒回應是否警察進入商場後才得知情況。
【21:09】於沙田好運中心地下、沙田鄉事會路及源禾路交界，有示威者向防暴警察扔磚，警方防線一度後退，及後再推前。
【21:05】警方於沙田大會堂位置一度舉「黑旗」。另外，新城市廣場有大批黑衣市民聚集。
【20:51】位處大埔公路和鄉事會路交界的防暴警察向鄉事會路推進，示威者慢慢後退至十字路口位置。
於沙田站新城市廣場出口，有約50名警察與市民對峙，市民不停指罵警察。
【20:27】警方開始沿沙田鄉事會路推進。警方要求示威者離開，稱現場屬非法集結，一度舉「藍旗」警告。
立法會議員譚文豪與現場警察指揮官溝通。譚文豪稱，他向警察解釋示威者正在後退，無必要舉旗，毋須推進，他說警方答應暫時不會推進。
【19:43】遊行申請人梁延豐宣布，今日有約11.5萬人參與遊行；警方表示最高峰有2.8萬人。
【19:30】警方於沙田沙燕橋開始推進。
示威者陸續往鄉事會路及源禾路交界位置。
【18:56】「沙田一隅」召集人梁延豐表示，原定今晚於百步梯舉行的沙田電影放映會暫停，變成安全地點作暫避。
【18:50】防暴警察續與約50米外的示威者對峙。有警員配備長槍，部分警員的頭盔及長盾貼上疑似錫紙。
【18:33】約50名防暴警察於源禾路向鄉事會路方向行走一段距離後停下，並要求前方示威者散開，否則會用武力驅散，又要求記者散開。現時警方防線於沙田娛樂城門外一帶停下。
記者現場所見，有防暴警察沒佩戴委任證。
【18:20】沙田偉華中心一間超市內，保鮮紙被掃清，多名穿黑衣市民買走一箱箱清水。有市民稱，得悉現場需要剪刀後，特意到附近購買，部分人亦直接從背包取出索帶、保鮮紙等用具。
【18:00】警方傍晚近6時於facebook發布影片，警務處支援部助理處長林曉彤表示，警方留意到網上流傳有人會於今日的公眾活動使用汽油彈，所以調派了穿上特別保護工作服的警員執勤。
【17:39】沙田游泳池外的警察開始上裝備，包括長盾。
有市民向示威者送上索帶、保鮮紙等物資，物資其後由個別示威者運送至前線，或由人鏈向前傳上。
另外，有部分遊行市民在抵達終點後，沿沙田鄉事會路往源禾路方向走，稱知道源禾路有警察用胡椒噴霧，希望到該處了解情況並作聲援。
【17:30】警方在沙田游泳池外設防線，示威者在源禾路體育館外逐步推進。
【17:19】在源禾路，示威者與警方現時相距約50米，局面僵持，示威者未有進一步推進。
【17:17】源禾路有糾察擋在示威者面前，勸喻若警察不衝，示威者便不要衝，惟糾察阻止不果，示威者推進。
【17:00】主辦方在終點稱有警察在源禾路施放胡椒噴霧，呼籲市民不要離開，聲援該處市民，又說遊行尚未結束。
有已佩戴裝備的警察在源禾路100米外戒備。
【16:44】遊行隊頭到達終點沙田巴士總站，主辦方稱市民慢慢分批散去，不要聚集，又呼籲出席今晚在沙田大會堂百步梯舉行的電影放映會。
【16:31】有無綫電視攝影師工作期間，被部分戴口罩遊行人士指罵及阻礙拍攝，無綫攝影師沒有理會。
【16:15】沙田鄉事會路6條行車線已全部開放予遊行隊伍，附近有約10名配備圓盾警員戒備。
【16:09】獅子山隧道公路全開放予遊行人士；大埔公路沙田段一帶亦有多輛警車在場戒備。在沙田好運中心，除了吉野家，百佳超市亦落閘。
【16:00】有沙田正街的寵物店在遊行隊伍經過時落閘，店舖仍然亮燈並有店員在內。另有關門的寵物店在門外貼出告示，表示今日休息一天。
【15:54】一個約有50名成員的媽媽whatsapp群組，每人夾200元共籌得1萬元買寶礦力及水，供遊行人士飲用。另有人派涼茶。
【15:25】約200多人在車公廟站插隊，不少市民是一家大小、推嬰兒車的家庭。隊頭橫額經過車公廟站時，等候者拍手，大叫「香港人加油」等口號。
另外，沙田好運中心3樓平台各出入口落鐵閘，但未有鎖上鐵門。職員稱是應警方要求落閘，如有需要會關閉出入口。
【15:09】遊行起步。
【15:08】參與沙田遊行的市民站滿大半個翠田街足球場。起點附近商舖大部分照常營業，有茶餐廳老闆表示因遊行而多了一成生意。
起點附近新田村的商舖大部分仍有營業。士多舖老闆劉太表示，遊行路線不會行經店舖，故今日不會關門，很多市民購買運動飲料，但她覺得生意跟平日差不多。另外，茶餐廳老闆高先生說，生意因遊行多了一成，認為現時足球場氣氛平靜，強調和平示威不會影響商戶。
本是沙田區居民的白小姐今日一家四口出席遊行，她表示「由4月28日開始參加反修例遊行，已數不清出席次數」；每次都帶同8歲和9歲兒子出席，因為覺得修例影響下一代發展空間和自由。對於各區都有人自發遊行，白小姐說，「要（特首）林鄭知道，再不回應訴求，我們就會在各區遊行，讓更多人知道要撤回惡法」。
【15:00】沙田好運中心商場地下入口封閉，同時中心內的連鎖食肆「吉野家」圍起木板，只剩下一個門口供員工及食客出入。記者向店員查詢何時及為何圍木板，職員表示不清楚。
【14:40】有網民發起今日（14日）於沙田遊行，預定下午3時30分翠田街足球場起步。據本報記者所見，鄰近起點的大圍港鐵站，下午2時40分已有大量身穿黑衣市民等候出閘，站外亦有為數不少的人流前往翠田街足球場。
協助申請不反對通知書的「沙田一隅」召集人梁延豐表示，今日有約500名糾察協助維持秩序，希望活動「和理非」進行，不希望有衝突。
梁延豐稱，是次遊行除5大訴求外，亦會加入反DQ（取消資格）訴求，因兩年前的今日正是立法會議員被DQ的日子。
逃犯條例 相關報道：
光復上水遊行 尹兆堅：跳橋被捕青年已獲律師協助 質疑警方「拉錯人」
光復遊行後爆發 4警被圍 示威者被追圖跳橋 上水多處衝突 沙田今增警力
相關字詞﹕逃犯條例 香港逃犯條例 移交逃犯 修訂 影響 諮詢 台灣 引渡條例 協定 商界 修訂逃犯條例 移交逃犯內地 中港移交逃犯 立法會 社評 香港引渡協議國家 保安局 秘書處 遊行 二讀 樓市 反修例 反修例遊行 林鄭 林鄭月娥 政府 編輯推介