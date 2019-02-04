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【逃犯條例．沙田遊行．不斷更新】警沙田大會堂舉「黑旗」　黑衣市民聚新城市廣場 (21:08)

【21:21】大批黑衣市民攔截負責新城市廣場保安的何定華，問他為何有警察在商場內出現。何定華回應稱「不知道」，沒回應是否警察進入商場後才得知情況。

【21:09】於沙田好運中心地下、沙田鄉事會路及源禾路交界，有示威者向防暴警察扔磚，警方防線一度後退，及後再推前。

【21:05】警方於沙田大會堂位置一度舉「黑旗」。另外，新城市廣場有大批黑衣市民聚集。

【20:51】位處大埔公路和鄉事會路交界的防暴警察向鄉事會路推進，示威者慢慢後退至十字路口位置。

於沙田站新城市廣場出口，有約50名警察與市民對峙，市民不停指罵警察。

【20:27】警方開始沿沙田鄉事會路推進。警方要求示威者離開，稱現場屬非法集結，一度舉「藍旗」警告。

立法會議員譚文豪與現場警察指揮官溝通。譚文豪稱，他向警察解釋示威者正在後退，無必要舉旗，毋須推進，他說警方答應暫時不會推進。

【19:43】遊行申請人梁延豐宣布，今日有約11.5萬人參與遊行；警方表示最高峰有2.8萬人。

【19:30】警方於沙田沙燕橋開始推進。

示威者陸續往鄉事會路及源禾路交界位置。

【18:56】「沙田一隅」召集人梁延豐表示，原定今晚於百步梯舉行的沙田電影放映會暫停，變成安全地點作暫避。

【18:50】防暴警察續與約50米外的示威者對峙。有警員配備長槍，部分警員的頭盔及長盾貼上疑似錫紙。

【18:33】約50名防暴警察於源禾路向鄉事會路方向行走一段距離後停下，並要求前方示威者散開，否則會用武力驅散，又要求記者散開。現時警方防線於沙田娛樂城門外一帶停下。

記者現場所見，有防暴警察沒佩戴委任證。

【18:20】沙田偉華中心一間超市內，保鮮紙被掃清，多名穿黑衣市民買走一箱箱清水。有市民稱，得悉現場需要剪刀後，特意到附近購買，部分人亦直接從背包取出索帶、保鮮紙等用具。

【18:00】警方傍晚近6時於facebook發布影片，警務處支援部助理處長林曉彤表示，警方留意到網上流傳有人會於今日的公眾活動使用汽油彈，所以調派了穿上特別保護工作服的警員執勤。

【17:39】沙田游泳池外的警察開始上裝備，包括長盾。

有市民向示威者送上索帶、保鮮紙等物資，物資其後由個別示威者運送至前線，或由人鏈向前傳上。

另外，有部分遊行市民在抵達終點後，沿沙田鄉事會路往源禾路方向走，稱知道源禾路有警察用胡椒噴霧，希望到該處了解情況並作聲援。

【17:30】警方在沙田游泳池外設防線，示威者在源禾路體育館外逐步推進。

【17:19】在源禾路，示威者與警方現時相距約50米，局面僵持，示威者未有進一步推進。

【17:17】源禾路有糾察擋在示威者面前，勸喻若警察不衝，示威者便不要衝，惟糾察阻止不果，示威者推進。

【17:00】主辦方在終點稱有警察在源禾路施放胡椒噴霧，呼籲市民不要離開，聲援該處市民，又說遊行尚未結束。

有已佩戴裝備的警察在源禾路100米外戒備。

【16:44】遊行隊頭到達終點沙田巴士總站，主辦方稱市民慢慢分批散去，不要聚集，又呼籲出席今晚在沙田大會堂百步梯舉行的電影放映會。

【16:31】有無綫電視攝影師工作期間，被部分戴口罩遊行人士指罵及阻礙拍攝，無綫攝影師沒有理會。

【16:15】沙田鄉事會路6條行車線已全部開放予遊行隊伍，附近有約10名配備圓盾警員戒備。

【16:09】獅子山隧道公路全開放予遊行人士；大埔公路沙田段一帶亦有多輛警車在場戒備。在沙田好運中心，除了吉野家，百佳超市亦落閘。

【16:00】有沙田正街的寵物店在遊行隊伍經過時落閘，店舖仍然亮燈並有店員在內。另有關門的寵物店在門外貼出告示，表示今日休息一天。

【15:54】一個約有50名成員的媽媽whatsapp群組，每人夾200元共籌得1萬元買寶礦力及水，供遊行人士飲用。另有人派涼茶。

【15:25】約200多人在車公廟站插隊，不少市民是一家大小、推嬰兒車的家庭。隊頭橫額經過車公廟站時，等候者拍手，大叫「香港人加油」等口號。

另外，沙田好運中心3樓平台各出入口落鐵閘，但未有鎖上鐵門。職員稱是應警方要求落閘，如有需要會關閉出入口。

【15:09】遊行起步。

【15:08】參與沙田遊行的市民站滿大半個翠田街足球場。起點附近商舖大部分照常營業，有茶餐廳老闆表示因遊行而多了一成生意。

起點附近新田村的商舖大部分仍有營業。士多舖老闆劉太表示，遊行路線不會行經店舖，故今日不會關門，很多市民購買運動飲料，但她覺得生意跟平日差不多。另外，茶餐廳老闆高先生說，生意因遊行多了一成，認為現時足球場氣氛平靜，強調和平示威不會影響商戶。

本是沙田區居民的白小姐今日一家四口出席遊行，她表示「由4月28日開始參加反修例遊行，已數不清出席次數」；每次都帶同8歲和9歲兒子出席，因為覺得修例影響下一代發展空間和自由。對於各區都有人自發遊行，白小姐說，「要（特首）林鄭知道，再不回應訴求，我們就會在各區遊行，讓更多人知道要撤回惡法」。

15:00】沙田好運中心商場地下入口封閉，同時中心內的連鎖食肆「吉野家」圍起木板，只剩下一個門口供員工及食客出入。記者向店員查詢何時及為何圍木板，職員表示不清楚。

14:40】有網民發起今日（14日）於沙田遊行，預定下午330分翠田街足球場起步。據本報記者所見，鄰近起點的大圍港鐵站，下午240分已有大量身穿黑衣市民等候出閘，站外亦有為數不少的人流前往翠田街足球場。

協助申請不反對通知書的「沙田一隅」召集人梁延豐表示，今日有約500名糾察協助維持秩序，希望活動「和理非」進行，不希望有衝突。

梁延豐稱，是次遊行除5大訴求外，亦會加入反DQ（取消資格）訴求，因兩年前的今日正是立法會議員被DQ的日子。

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