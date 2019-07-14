【逃犯條例．沙田遊行．不斷更新】示威者警方源禾路僵持 (17:39)

有市民向示威者送上索帶、保鮮紙等物資，物資其後由個別示威者運送至前線，或由人鏈向前傳上。

另外，有部分遊行市民在抵達終點後，沿沙田鄉事會路往源禾路方向走，稱知道源禾路有警察用胡椒噴霧，希望到該處了解情況並作聲援。

【17:30】警方在沙田游泳池外設防線，示威者在源禾路體育館外逐步推進。

【17:19】在源禾路，示威者與警方現時相距約50米，局面僵持，示威者未有進一步推進。

【17:17】源禾路有糾察擋在示威者面前，勸喻若警察不衝，示威者便不要衝，惟糾察阻止不果，示威者推進。

【17:00】主辦方在終點稱有警察在源禾路施放胡椒噴霧，呼籲市民不要離開，聲援該處市民，又說遊行尚未結束。

有已佩戴裝備的警察在源禾路100米外戒備。

【16:44】遊行隊頭到達終點沙田巴士總站，主辦方稱市民慢慢分批散去，不要聚集，又呼籲出席今晚在沙田大會堂百步梯舉行的電影放映會。

【16:31】有無綫電視攝影師工作期間，被部分戴口罩遊行人士指罵及阻礙拍攝，無綫攝影師沒有理會。

【16:15】沙田鄉事會路6條行車線已全部開放予遊行隊伍，附近有約10名配備圓盾警員戒備。

【16:09】獅子山隧道公路全開放予遊行人士；大埔公路沙田段一帶亦有多輛警車在場戒備。在沙田好運中心，除了吉野家，百佳超市亦落閘。

【16:00】有沙田正街的寵物店在遊行隊伍經過時落閘，店舖仍然亮燈並有店員在內。另有關門的寵物店在門外貼出告示，表示今日休息一天。

【15:54】一個約有50名成員的媽媽whatsapp群組，每人夾200元共籌得1萬元買寶礦力及水，供遊行人士飲用。另有人派涼茶。

【15:25】約200多人在車公廟站插隊，不少市民是一家大小、推嬰兒車的家庭。隊頭橫額經過車公廟站時，等候者拍手，大叫「香港人加油」等口號。

另外，沙田好運中心3樓平台各出入口落鐵閘，但未有鎖上鐵門。職員稱是應警方要求落閘，如有需要會關閉出入口。

【15:09】遊行起步。

【15:08】參與沙田遊行的市民站滿大半個翠田街足球場。起點附近商舖大部分照常營業，有茶餐廳老闆表示因遊行而多了一成生意。

起點附近新田村的商舖大部分仍有營業。士多舖老闆劉太表示，遊行路線不會行經店舖，故今日不會關門，很多市民購買運動飲料，但她覺得生意跟平日差不多。另外，茶餐廳老闆高先生說，生意因遊行多了一成，認為現時足球場氣氛平靜，強調和平示威不會影響商戶。

本是沙田區居民的白小姐今日一家四口出席遊行，她表示「由4月28日開始參加反修例遊行，已數不清出席次數」；每次都帶同8歲和9歲兒子出席，因為覺得修例影響下一代發展空間和自由。對於各區都有人自發遊行，白小姐說，「要（特首）林鄭知道，再不回應訴求，我們就會在各區遊行，讓更多人知道要撤回惡法」。

【 15:00 】沙田好運中心商場地下入口封閉，同時中心內的連鎖食肆「吉野家」圍起木板，只剩下一個門口供員工及食客出入。記者向店員查詢何時及為何圍木板，職員表示不清楚。

【 14:40 】有網民發起今日（ 14 日）於沙田遊行，預定下午 3 時 30 分翠田街足球場起步。據本報記者所見，鄰近起點的大圍港鐵站，下午 2 時 40 分已有大量身穿黑衣市民等候出閘，站外亦有為數不少的人流前往翠田街足球場。

協助申請不反對通知書的「沙田一隅」召集人梁延豐表示，今日有約 500名 糾察協助維持秩序，希望活動「和理非」進行，不希望有衝突。

梁延豐稱，是次遊行除 5 大訴求外，亦會加入反 DQ （取消資格）訴求，因兩年前的今日正是立法會議員被 DQ 的日子。

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