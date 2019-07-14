【逃犯條例】「陣地社工」批警高層令前線成「人肉盾」 (15:03)

「陣地社工」成員、註冊社工Key稱昨在上水目擊一名少年因逃避警察追捕而跳橋，當時橋上已剩下零星市民，不時有多名防暴警察追着1、2個黑衣青年，而天橋上無人衝擊，不明白為何警察要追趕市民。

同為該組織成員陳虹秀關注前線警員的精神健康，她說在上水示威現場看見一名警員獨自從警方防線衝出來，不停揮動警棍，面目猙獰，又多次看見有警察拉着情緒激動的同袍。她呼籲警方不要先入為主，認定某些裝束的人就是「暴徒」；警方應該有合理休假。

組織另一成員許麗明表示，「陣地社工」多次在示威現場，觀察到部分前線警員出現情緒失控，沒有在使用武力前警告示威者或施以最低程度武力。許麗明質疑，保安局長李家超及警務處長盧偉聰有否縱容前線人員，批評警方管理層沒有到現場了解情況作正確判斷，令前線警員成為「人肉盾」為高層承擔責任。