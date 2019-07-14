【逃犯條例】施永青：政府不能因修例爭議放棄「明日大嶼」 (12:45)

施永青預料，受修訂《逃犯條例》爭議影響，「明日大嶼」前期研究撥款不可能於今個立法會會期通過，但他認為如今「明日大嶼」不會「胎死腹中」，僅是現時沒有條件討論而已，「從香港人福祉來看，若不解決土地房屋供應問題，港人便一直不能愉快滿意生活，這是非要解決不可的問題」。

施永青強調，推行「明日大嶼」有困難，但政府不能因有困難便不做，「如果某樣東西真的有需要，有困難都要做」。

他又相信，香港很多人都會理解填海，因香港不少人所住的地方便是由填海所得，更稱反對填海聲音未必是多數，「自己接觸的身邊人裏面，贊成填海的超過一半」。

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