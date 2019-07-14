【逃犯條例】 湯家驊：政府泛民對話須無前設　籲各方離開「象牙塔」 (12:10)

湯家驊表示，《逃犯條例》修訂草案已經「死亡」，現時重點應是未來如何走下去。他認為，如今社會充斥着對港府以至對中央政府的不信任，除非港府能妥善解決有關問題，否則即使現在港府滿足了示威者訴求，下次一旦再有爭議性議題提出的話，類似衝突只會重演。

湯家驊以2014年佔領運動為例，指出如政改是解決目前爭議的辦法，那麽必須做三件事，分別是雙方必須對話、對話須沒有前設，和泛民須釋出善意。他認為，民主不會從天而降，呼籲各方離開「象牙塔」，嘗試對話。

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