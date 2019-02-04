【逃犯條例．光復上水】糖水店主稱不介意生意額減少　餐廳店員批示威致少半日人工 (11:53)

在上水經營了糖水店近5年的張小姐表示，昨日照常運作，雖然店舖生意靜些，生意額少了八成，但「間唔中一日半日沒什麼所謂」，又指自己無介意過生意額少了幾多，「最重要是遊行的訴求目的達到」。張小姐稱，自己在上水土生土長住了約30年，稱其租金5年內飆升一倍，「若不是那麼多水貨來搶舖，我們租金不會是這樣，生意不會這樣難做」，又認為水貨客沒禮貌和擾民，故自己理解示威者行動。

另一在上水土生土長的陳小姐稱，自己在上水一間餐廳任職店員，因示威者行動，其任職的餐廳少了生意，形容生意「沙士都未有咁靜」因而沒有了半日人工，「人家要養家的，食蕉呀真係」，又稱昨日下午在街上被示威者指罵，「望一望，看下如何回公司，即刻比人鬧望什麼」，又質疑示威者收了錢。

附近台式小食店負責人曾先生表示，昨日示威者行動基本上影響不大，形容示威者在其店舖身處的街道基本上守秩序，不過也稱沒有了兩至三成生意額，「平時有遊客，分別就是少了遊客（生意）」。

曾先生認為，其實有很多水貨客也守秩序，但同時認同「部分無咁守秩序會影響到人」。曾生稱，自己支持示威者和平表達訴求和聲音，又稱影響生意也不會太介意，但不認同示威者拆招牌。另一方面，他認為，警方也可以處理得更好，形容警方有時手法不是太恰當，應以較低武力驅趕示威者。

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