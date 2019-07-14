【逃犯條例】新聞界靜默遊行　楊健興：警對記者用暴力超社會接受程度 (14:41)

他說，最近曾向政府發聲，「但可能唔夠大聲，所以今日要企出來」，又指沉默不是不出聲，希望政府有具體措施回應傳媒訴求。

他表示，自6月9日記協收到29宗記名投訴，指摘警方針對記者使用過分武力及阻撓記者採訪，其中27宗已交監警會調查。《明報》職工協會主席許芳文表示，近期傳媒採訪時，身穿反光衣及佩戴頭盔，表明記者身分，仍遭受不必要武力對待，希望警方檢視。

【12:15】遊行隊伍到達政府總部。由於特首辦未有派員接請願信，遊行人士將信及警方在示威活動襲擊傳媒的相片張貼在門外的水馬後離去。

【11:25】7個傳媒工會和組織遊行隊伍抵達警總後，向警方遞交請願信。多個傳媒組織代表讀出新聞工作者於近期採訪遭警方不合理對待的事例，又展示記者證，表示記者緊守崗位，但有警方執行職務時無佩戴委任證。

【11:12】遊行隊頭到警總。

【11:02】遊行開始，隊頭由記協主席楊健興等人帶領，並舉起「停止警暴 捍衛新聞自由」標語前進。目測大約有500人參與。

【10:28】7個傳媒工會和組織今日（14日）發起新聞界靜默遊行，抗議警方在反對修訂《逃犯條例》各項示威活動上阻礙記者採訪，要求警方遵從警例，配合傳媒採訪工作，並要求特首林鄭月娥履行競選時簽署《新聞自由約章》承諾，捍衛新聞自由。起點夏慤花園目測大約有300至400人聚集，大多身穿黑衣。

逃犯條例 相關報道：

粉嶺火車站連儂牆遭縱火

光復遊行後爆發 4警被圍 示威者被追圖跳橋 上水多處衝突 沙田今增警力

15人送院 鐵枝擊中攝記頭 警方：遭不明粉末襲擊

絕食慰人心 陳伯預告退場打大佬 專心準備覆核「速龍」無編號

社聯：年輕人及公職人員情緒瀕崩潰 倡設獨立委員會 「社會重回正軌最佳方法」