港聞
下一篇 上一篇

【逃犯條例．光復上水】警清場拘2人　警員佐級協會批尹兆堅圖捏造事實 (10:50)

反修例引發多區遊行，昨日（13日）的「光復上水」遊行完結後爆發警民衝突，警方清場期間驅趕示威者至上水廣場天橋時，一名戴口罩男子躍出天橋，幾乎整個人跌下去，最終被警員及記者拉回，其後被警方帶走。警方表示，在昨日的行動中共拘捕兩名男子，涉嫌非法集結及欠交罰款。

警方表示，清場行動期間，有立法會議員及其他人士站在警方的推進線前，阻礙警務人員執行職務，這些行為同時為議員本身、警務人員、傳媒及示威者帶來極大的人身安全風險，呼籲任何人士勿以任何方式阻撓警方的行動，否則有可能觸犯妨礙警務人員執行職務罪。警方強烈譴責暴力示威者的刻意襲擊行為，並強調會調查所有非法及暴力行為，追究到底。

警察隊員佐級協會今日（14日）發聲明，批評立法會議員尹兆堅曾向記者謊稱是警察追打示威者，以致該示威者要跳橋逃走，並由記者及途人首先將該示威者救起，企圖捏造事實，誤導公眾。

警察隊員佐級協會主席林志偉在聲明中稱，從電視台拍到的影片可見，警方在行人天橋清場期間有示威者跨越天橋圍欄企圖跳下離開，幸而幾名警察及時趕至將示威者拉住，安全拉回橋面，成功拯救生命。警察隊員佐級協會遂作出澄清，並「譴責有人明目張膽扭曲事實」。

逃犯條例 相關報道：

粉嶺火車站連儂牆遭縱火

光復遊行後爆發 4警被圍 示威者被追圖跳橋 上水多處衝突 沙田今增警力

15人送院 鐵枝擊中攝記頭 警方：遭不明粉末襲擊

絕食慰人心 陳伯預告退場打大佬 專心準備覆核「速龍」無編號

社聯：年輕人及公職人員情緒瀕崩潰 倡設獨立委員會 「社會重回正軌最佳方法」

相關字詞﹕逃犯條例 香港逃犯條例 移交逃犯 修訂 影響 諮詢 台灣 引渡條例 協定 商界 修訂逃犯條例 移交逃犯內地 中港移交逃犯 立法會 社評 香港引渡協議國家 保安局 秘書處 遊行 二讀 樓市 反修例 反修例遊行 林鄭 林鄭月娥 政府 光復上水 清場 警察隊員佐級協會 編輯推介

上 / 下一篇新聞

【逃犯條例】新聞界發靜默遊行開始　約500人參與
【逃犯條例】新聞界發靜默遊行開始　約500人參與
【逃犯條例．光復上水】尹兆堅：跳橋被捕青年已獲律師協助　質疑警方「拉錯人」
【逃犯條例．光復上水】尹兆堅：跳橋被捕青年已獲律師協助　質疑警方「拉錯人」
屯門深水埗兩非華裔男　遭人以硬物襲擊受傷
屯門深水埗兩非華裔男　遭人以硬物襲擊受傷
新填地街唐樓起火　9人不適送院
新填地街唐樓起火　9人不適送院
粉嶺火車站連儂牆遭縱火
粉嶺火車站連儂牆遭縱火
釋智慧圓寂享年86歲
釋智慧圓寂享年86歲
日間酷熱有驟雨　最高氣溫33度
日間酷熱有驟雨　最高氣溫33度
【逃犯條例．不斷更新．短片】光復上水遊行結束後爆衝突　防暴警清場　有青年墮橋被拉回
【逃犯條例．不斷更新．短片】光復上水遊行結束後爆衝突　防暴警清場　有青年墮橋被拉回
劉曉波逝世兩周年追思會　八旬婦籲年輕人親身經歷社運
劉曉波逝世兩周年追思會　八旬婦籲年輕人親身經歷社運
【逃犯條例．光復上水】政府譴責衝擊襲警　稱針對攔截水貨客入境打擊阻街
【逃犯條例．光復上水】政府譴責衝擊襲警　稱針對攔截水貨客入境打擊阻街
公屋居民批管理混亂致需自費維修　議員促房署直接負責管理
公屋居民批管理混亂致需自費維修　議員促房署直接負責管理
【逃犯條例】光復上水商舖落閘居民：喜得平靜　退休漢不滿投注站關門：福利被剝削
【逃犯條例】光復上水商舖落閘居民：喜得平靜　退休漢不滿投注站關門：福利被剝削
「嚴懲泛民阻差辦公」集會50人出席　傅振中：支持獨立調查6．12幕後黑手
「嚴懲泛民阻差辦公」集會50人出席　傅振中：支持獨立調查6．12幕後黑手
「信用中國」地方信用網站刪港澳台三地
「信用中國」地方信用網站刪港澳台三地
【逃犯條例】沙田遊行周日舉行　大圍道好運中心投注站停開
【逃犯條例】沙田遊行周日舉行　大圍道好運中心投注站停開
海關檢70萬元走私紅酒乾海參　拘3司機
海關檢70萬元走私紅酒乾海參　拘3司機
劉曉波逝世兩周年　香港德國今有紀念活動
劉曉波逝世兩周年　香港德國今有紀念活動
油麻地非華裔男涉虐貓被捕
油麻地非華裔男涉虐貓被捕
牛頭角大王爺古廟遭刑毁　神像被盜
牛頭角大王爺古廟遭刑毁　神像被盜
徐德義：接種冒牌疫苗不適者應求醫　強調屠房活豬必須「日日清」
徐德義：接種冒牌疫苗不適者應求醫　強調屠房活豬必須「日日清」
【逃犯條例】學者：政府應聘年輕人參與政策研究　用創意貢獻香港
【逃犯條例】學者：政府應聘年輕人參與政策研究　用創意貢獻香港
涉賣假疫苗醫務中心　聲明指疫苗已登記　客戶上門報警
涉賣假疫苗醫務中心　聲明指疫苗已登記　客戶上門報警
【暑假外遊懶人包】一文睇晒防疫重點　當心登革熱‧麻疹‧MERS‧流感
【暑假外遊懶人包】一文睇晒防疫重點　當心登革熱‧麻疹‧MERS‧流感
【逃犯條例】青發會委員：政府應了解連儂牆內容解民怨　認同增年輕委員
【逃犯條例】青發會委員：政府應了解連儂牆內容解民怨　認同增年輕委員
【逃犯條例】葉劉淑儀倡特首「快閃」落區蒐民意
【逃犯條例】葉劉淑儀倡特首「快閃」落區蒐民意
【逃犯條例】社聯總裁倡設獨立調查委員會　籲社會齊上齊落
【逃犯條例】社聯總裁倡設獨立調查委員會　籲社會齊上齊落
葵涌檢12萬元K仔　警拘兩青年
葵涌檢12萬元K仔　警拘兩青年
警荃灣檢百萬元K仔拘外籍男
警荃灣檢百萬元K仔拘外籍男
【逃犯條例】警再往大埔連儂隧道拆涉警海報
【逃犯條例】警再往大埔連儂隧道拆涉警海報
天晴有驟雨　酷熱天氣警告生效最高33度
天晴有驟雨　酷熱天氣警告生效最高33度
柯士甸「連儂牆」男子遇襲案　兩男被捕
柯士甸「連儂牆」男子遇襲案　兩男被捕
大公文匯傳媒集團員工遇襲　警拘兩人
大公文匯傳媒集團員工遇襲　警拘兩人
【逃犯條例】港大校長張翔與學生交流40分鐘　答應下周與所有學生公開對話
【逃犯條例】港大校長張翔與學生交流40分鐘　答應下周與所有學生公開對話
【逃犯條例】林鄭出席建造商會晚宴　哽咽重申撐警
【逃犯條例】林鄭出席建造商會晚宴　哽咽重申撐警
【逃犯條例】「光復港大」集會　張翔現身與學生交流
【逃犯條例】「光復港大」集會　張翔現身與學生交流
【逃犯條例】督察協會去信梁君彥　譴責區諾軒阻警執法粗言侮辱女警
【逃犯條例】督察協會去信梁君彥　譴責區諾軒阻警執法粗言侮辱女警
【逃犯條例】網民再發起眾籌英國登報　12小時達標籌得近300萬
【逃犯條例】網民再發起眾籌英國登報　12小時達標籌得近300萬
【逃犯條例】市民油塘站外建「連儂牆」　男子表不滿惹爭執被警帶走
【逃犯條例】市民油塘站外建「連儂牆」　男子表不滿惹爭執被警帶走
民建聯支部黨慶晚宴　40網民到場「贈慶」
民建聯支部黨慶晚宴　40網民到場「贈慶」
房委會研加快出售租置計劃屋邨單位
房委會研加快出售租置計劃屋邨單位
【逃犯條例】周六「光復上水」遊行九巴龍運23線改道或暫停　石湖墟投注站停開
【逃犯條例】周六「光復上水」遊行九巴龍運23線改道或暫停　石湖墟投注站停開
海關首破冒牌疫苗　醫務中心董事職員被捕
海關首破冒牌疫苗　醫務中心董事職員被捕
【逃犯條例】警批7．14沙田遊行終點改巴士交匯處　九巴龍運46路線改道或暫停
【逃犯條例】警批7．14沙田遊行終點改巴士交匯處　九巴龍運46路線改道或暫停
衛生署推免費補種麻疹疫苗　醫護機場員工外傭受惠
衛生署推免費補種麻疹疫苗　醫護機場員工外傭受惠
【逃犯條例】職工盟發起「黑色星期一」行動　籲逢周一黑衣黑口罩反修例
【逃犯條例】職工盟發起「黑色星期一」行動　籲逢周一黑衣黑口罩反修例
無業男摔寵物狗　判160小時社服令須付1.5萬醫藥費
無業男摔寵物狗　判160小時社服令須付1.5萬醫藥費
【耳念珠菌】瑪嘉烈再證4病人帶菌累計11宗　一人曾轉北大嶼山醫院留醫
【耳念珠菌】瑪嘉烈再證4病人帶菌累計11宗　一人曾轉北大嶼山醫院留醫
【逃犯條例】兩組織去信全港警區促正視濫權　盼緩和警民緊張關係
【逃犯條例】兩組織去信全港警區促正視濫權　盼緩和警民緊張關係
已故女星尤敏與丈夫合葬龕位遭毁壞　骨灰被盜
已故女星尤敏與丈夫合葬龕位遭毁壞　骨灰被盜
狗疑走失誤闖堅尼地城站列車
狗疑走失誤闖堅尼地城站列車
五旬漢黃大仙墮斃
五旬漢黃大仙墮斃
【逃犯條例】倡和平表達意見減孤單感　心理學家籲包容「連儂牆」
【逃犯條例】倡和平表達意見減孤單感　心理學家籲包容「連儂牆」
【逃犯條例】楊岳橋再函林鄭　促域外法權處理台灣殺人案
【逃犯條例】楊岳橋再函林鄭　促域外法權處理台灣殺人案
【非洲豬瘟】「日日清」政策致豬價過高　檔主：現仍「蝕住做」
【非洲豬瘟】「日日清」政策致豬價過高　檔主：現仍「蝕住做」
陳帆：尊重對和平理性發表意見　盼市民不要使用暴力
陳帆：尊重對和平理性發表意見　盼市民不要使用暴力
港珠澳大橋第二階段工程招標下月截止　料2021年底完工
港珠澳大橋第二階段工程招標下月截止　料2021年底完工
海關深圳灣破兩走私案　兩司機被捕
海關深圳灣破兩走私案　兩司機被捕
【逃犯條例】「佔旺畫家」涉圍警總襲警被拒保釋　8月2日再訊
【逃犯條例】「佔旺畫家」涉圍警總襲警被拒保釋　8月2日再訊
東鐵線九龍塘站男子墮軌　送院搶救後不治
東鐵線九龍塘站男子墮軌　送院搶救後不治
【逃犯條例】fb帖文隱喻警大埔撕紙　職工盟斥吉野家解僱廣告員工　吉野家：小編齊齊整整
【逃犯條例】fb帖文隱喻警大埔撕紙　職工盟斥吉野家解僱廣告員工　吉野家：小編齊齊整整
【交通費補貼】3月份補貼最遲15日領取　2月份逾期補貼申請同日結束
【交通費補貼】3月份補貼最遲15日領取　2月份逾期補貼申請同日結束
海景嘉福酒店前主管收2.4萬回佣　認罪判240小時服務令須還款
海景嘉福酒店前主管收2.4萬回佣　認罪判240小時服務令須還款
西九龍公路鐵枝飛彈　插穿警方私家車擋風玻璃
西九龍公路鐵枝飛彈　插穿警方私家車擋風玻璃
收散工回佣逾4.3萬元　高鐵分判商管工認罪還押候判
收散工回佣逾4.3萬元　高鐵分判商管工認罪還押候判
【逃犯條例】民陣7．21晚辦金鐘集會　展示警通知書稱6．12集會「暴動」
【逃犯條例】民陣7．21晚辦金鐘集會　展示警通知書稱6．12集會「暴動」
環保團體促政府撤回「明日大嶼」　召集人：憂林鄭把儲備「送中」
環保團體促政府撤回「明日大嶼」　召集人：憂林鄭把儲備「送中」
休班男警小巴涉非禮17歲少女　准以2000元保釋
休班男警小巴涉非禮17歲少女　准以2000元保釋
同志遊行全裸　浸大男生猥褻罪成罰900元　官：行為藝術非合理辯解
同志遊行全裸　浸大男生猥褻罪成罰900元　官：行為藝術非合理辯解
地政食環大埔「連儂隧道」10分鐘清1違泊單車
地政食環大埔「連儂隧道」10分鐘清1違泊單車
涉隱瞞採購利益衝突　應科院總監涉公職失當11月開審
涉隱瞞採購利益衝突　應科院總監涉公職失當11月開審
15歲女生遭小巴撞斃　死者代表入稟索償
15歲女生遭小巴撞斃　死者代表入稟索償
泰漢交收79萬元表被劫　兩漢涉行劫被捕
泰漢交收79萬元表被劫　兩漢涉行劫被捕
保安遊樂場瞌睡等上班遇劫
保安遊樂場瞌睡等上班遇劫
【逃犯條例】王永平稱司局長應問責　感改組行會有姿勢無實際
【逃犯條例】王永平稱司局長應問責　感改組行會有姿勢無實際
山頂寶馬避狗失控衝下山坡
山頂寶馬避狗失控衝下山坡
元朗雛貓棄垃圾站　4死1獲救
元朗雛貓棄垃圾站　4死1獲救
【逃犯條例】王永平憂警現情緒問題　倡輔警民安隊維持「連儂牆」秩序
【逃犯條例】王永平憂警現情緒問題　倡輔警民安隊維持「連儂牆」秩序
五旬漢長沙灣「連儂牆」撕紙條釀推撞　涉刑毁被捕
五旬漢長沙灣「連儂牆」撕紙條釀推撞　涉刑毁被捕
部分時間陽光　最高32度
部分時間陽光　最高32度