【逃犯條例．光復上水】警清場拘2人　警員佐級協會批尹兆堅圖捏造事實 (10:50)

反修例引發多區遊行，昨日（13日）的「光復上水」遊行完結後爆發警民衝突，警方清場期間驅趕示威者至上水廣場天橋時，一名戴口罩男子躍出天橋，幾乎整個人跌下去，最終被警員及記者拉回，其後被警方帶走。警方表示，在昨日的行動中共拘捕兩名男子，涉嫌非法集結及欠交罰款。
警方表示，清場行動期間，有立法會議員及其他人士站在警方的推進線前，阻礙警務人員執行職務，這些行為同時為議員本身、警務人員、傳媒及示威者帶來極大的人身安全風險，呼籲任何人士勿以任何方式阻撓警方的行動，否則有可能觸犯妨礙警務人員執行職務罪。警方強烈譴責暴力示威者的刻意襲擊行為，並強調會調查所有非法及暴力行為，追究到底。
警察隊員佐級協會今日（14日）發聲明，批評立法會議員尹兆堅曾向記者謊稱是警察追打示威者，以致該示威者要跳橋逃走，並由記者及途人首先將該示威者救起，企圖捏造事實，誤導公眾。
警察隊員佐級協會主席林志偉在聲明中稱，從電視台拍到的影片可見，警方在行人天橋清場期間有示威者跨越天橋圍欄企圖跳下離開，幸而幾名警察及時趕至將示威者拉住，安全拉回橋面，成功拯救生命。警察隊員佐級協會遂作出澄清，並「譴責有人明目張膽扭曲事實」。
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