港聞
下一篇 上一篇

【逃犯條例．光復上水】尹兆堅：跳橋被捕青年已獲律師協助　質疑警方「拉錯人」 (10:39)

反修例引發多區遊行，昨日（13日）「光復上水」遊行後，多處出現衝突，其間有示威者被警員追趕時跳橋，大半身躍出天橋。當時在場的民主黨尹兆堅今日（14日）凌晨在上水警署外見記者時稱，該青年現被拘捕，其家人曾向他尋求協助，現已有義務律師協助他，又質疑警方「拉錯人」，自己亦願意為他作證。

尹兆堅質疑，警方有機會拉錯人，稱自己一直在橋面，看到一名白衣「兩粒花」警員起初應是在追另一青年，但「走入商場後，原本的青年已走掉了」，其後警員一出商場便追向昨日跳橋的青年。

據尹兆堅稱，該名青年應站在上水廣場和新都廣場天橋中間位置，「當時他（青年）沒任何動靜，似乎是靜止站著，和慢慢行緊，就這樣被幾個警察衝過去嚇」，相信青年一時慌不擇路，及後突然跳橋。至於為何該名年輕人寧願決定跳橋，尹稱「要留他（自己）說」，但尹認為警方當時執法很有問題，「你以為他犯一些刑責，都不需要用這種方式，差點迫到他跳橋」。

尹兆堅稱，據他了解該名青年應已成年，自己願意替他作證，協助尋找真相，「好有理由相信，根據我當時看到，警察是拉錯人」，並且在不合理情況下拘捕他，並有可能控告他，但稱自己現時暫未知警方的行動，以及警方是否用非法集結拘捕該名青年，會待律師協助後再補充交代。

尹同時稱，現場另有義務社工可作證，「不希望警方在胡亂情況下執了法，將一個本來清白的人，不單止差點沒了命，還要蒙上不白之冤」。

到場協助民主黨林卓廷凌晨12時補充，警方應未為該名青年進行警戒會面，現有律師和大律師協助，又相信現場社工供辭可證明該名青年被捕前沒有任何違法行為。林稱，已曾向警方查詢以什麼罪名拘捕該青年，林轉述警方回覆稱仍要了解。

另外，尹兆堅稱，青年跳橋令他很震驚，他斥責警員期間，被警棍打至左前額受傷，昨晚已到醫院驗傷。

逃犯條例 相關報道：

粉嶺火車站連儂牆遭縱火

光復遊行後爆發 4警被圍 示威者被追圖跳橋 上水多處衝突 沙田今增警力

15人送院 鐵枝擊中攝記頭 警方：遭不明粉末襲擊

絕食慰人心 陳伯預告退場打大佬 專心準備覆核「速龍」無編號

社聯：年輕人及公職人員情緒瀕崩潰 倡設獨立委員會 「社會重回正軌最佳方法」

相關字詞﹕逃犯條例 香港逃犯條例 移交逃犯 修訂 影響 諮詢 台灣 引渡條例 協定 商界 修訂逃犯條例 移交逃犯內地 中港移交逃犯 立法會 社評 香港引渡協議國家 保安局 秘書處 遊行 二讀 樓市 反修例 反修例遊行 林鄭 林鄭月娥 政府 尹兆堅

上 / 下一篇新聞

【逃犯條例】新聞界靜默遊行　抵警總遞交請願信
【逃犯條例】新聞界靜默遊行　抵警總遞交請願信
【逃犯條例．光復上水】警清場拘2人　警員佐級協會批尹兆堅圖捏造事實
【逃犯條例．光復上水】警清場拘2人　警員佐級協會批尹兆堅圖捏造事實
屯門深水埗兩非華裔男　遭人以硬物襲擊受傷
屯門深水埗兩非華裔男　遭人以硬物襲擊受傷
新填地街唐樓起火　9人不適送院
新填地街唐樓起火　9人不適送院
粉嶺火車站連儂牆遭縱火
粉嶺火車站連儂牆遭縱火
釋智慧圓寂享年86歲
釋智慧圓寂享年86歲
日間酷熱有驟雨　最高氣溫33度
日間酷熱有驟雨　最高氣溫33度
【逃犯條例．不斷更新．短片】光復上水遊行結束後爆衝突　防暴警清場　有青年墮橋被拉回
【逃犯條例．不斷更新．短片】光復上水遊行結束後爆衝突　防暴警清場　有青年墮橋被拉回
劉曉波逝世兩周年追思會　八旬婦籲年輕人親身經歷社運
劉曉波逝世兩周年追思會　八旬婦籲年輕人親身經歷社運
【逃犯條例．光復上水】政府譴責衝擊襲警　稱針對攔截水貨客入境打擊阻街
【逃犯條例．光復上水】政府譴責衝擊襲警　稱針對攔截水貨客入境打擊阻街
公屋居民批管理混亂致需自費維修　議員促房署直接負責管理
公屋居民批管理混亂致需自費維修　議員促房署直接負責管理
【逃犯條例】光復上水商舖落閘居民：喜得平靜　退休漢不滿投注站關門：福利被剝削
【逃犯條例】光復上水商舖落閘居民：喜得平靜　退休漢不滿投注站關門：福利被剝削
「嚴懲泛民阻差辦公」集會50人出席　傅振中：支持獨立調查6．12幕後黑手
「嚴懲泛民阻差辦公」集會50人出席　傅振中：支持獨立調查6．12幕後黑手
「信用中國」地方信用網站刪港澳台三地
「信用中國」地方信用網站刪港澳台三地
【逃犯條例】沙田遊行周日舉行　大圍道好運中心投注站停開
【逃犯條例】沙田遊行周日舉行　大圍道好運中心投注站停開
海關檢70萬元走私紅酒乾海參　拘3司機
海關檢70萬元走私紅酒乾海參　拘3司機
劉曉波逝世兩周年　香港德國今有紀念活動
劉曉波逝世兩周年　香港德國今有紀念活動
油麻地非華裔男涉虐貓被捕
油麻地非華裔男涉虐貓被捕
牛頭角大王爺古廟遭刑毁　神像被盜
牛頭角大王爺古廟遭刑毁　神像被盜
徐德義：接種冒牌疫苗不適者應求醫　強調屠房活豬必須「日日清」
徐德義：接種冒牌疫苗不適者應求醫　強調屠房活豬必須「日日清」
【逃犯條例】學者：政府應聘年輕人參與政策研究　用創意貢獻香港
【逃犯條例】學者：政府應聘年輕人參與政策研究　用創意貢獻香港
涉賣假疫苗醫務中心　聲明指疫苗已登記　客戶上門報警
涉賣假疫苗醫務中心　聲明指疫苗已登記　客戶上門報警
【暑假外遊懶人包】一文睇晒防疫重點　當心登革熱‧麻疹‧MERS‧流感
【暑假外遊懶人包】一文睇晒防疫重點　當心登革熱‧麻疹‧MERS‧流感
【逃犯條例】青發會委員：政府應了解連儂牆內容解民怨　認同增年輕委員
【逃犯條例】青發會委員：政府應了解連儂牆內容解民怨　認同增年輕委員
【逃犯條例】葉劉淑儀倡特首「快閃」落區蒐民意
【逃犯條例】葉劉淑儀倡特首「快閃」落區蒐民意
【逃犯條例】社聯總裁倡設獨立調查委員會　籲社會齊上齊落
【逃犯條例】社聯總裁倡設獨立調查委員會　籲社會齊上齊落
葵涌檢12萬元K仔　警拘兩青年
葵涌檢12萬元K仔　警拘兩青年
警荃灣檢百萬元K仔拘外籍男
警荃灣檢百萬元K仔拘外籍男
【逃犯條例】警再往大埔連儂隧道拆涉警海報
【逃犯條例】警再往大埔連儂隧道拆涉警海報
天晴有驟雨　酷熱天氣警告生效最高33度
天晴有驟雨　酷熱天氣警告生效最高33度
柯士甸「連儂牆」男子遇襲案　兩男被捕
柯士甸「連儂牆」男子遇襲案　兩男被捕
大公文匯傳媒集團員工遇襲　警拘兩人
大公文匯傳媒集團員工遇襲　警拘兩人
【逃犯條例】港大校長張翔與學生交流40分鐘　答應下周與所有學生公開對話
【逃犯條例】港大校長張翔與學生交流40分鐘　答應下周與所有學生公開對話
【逃犯條例】林鄭出席建造商會晚宴　哽咽重申撐警
【逃犯條例】林鄭出席建造商會晚宴　哽咽重申撐警
【逃犯條例】「光復港大」集會　張翔現身與學生交流
【逃犯條例】「光復港大」集會　張翔現身與學生交流
【逃犯條例】督察協會去信梁君彥　譴責區諾軒阻警執法粗言侮辱女警
【逃犯條例】督察協會去信梁君彥　譴責區諾軒阻警執法粗言侮辱女警
【逃犯條例】網民再發起眾籌英國登報　12小時達標籌得近300萬
【逃犯條例】網民再發起眾籌英國登報　12小時達標籌得近300萬
【逃犯條例】市民油塘站外建「連儂牆」　男子表不滿惹爭執被警帶走
【逃犯條例】市民油塘站外建「連儂牆」　男子表不滿惹爭執被警帶走
民建聯支部黨慶晚宴　40網民到場「贈慶」
民建聯支部黨慶晚宴　40網民到場「贈慶」
房委會研加快出售租置計劃屋邨單位
房委會研加快出售租置計劃屋邨單位
【逃犯條例】周六「光復上水」遊行九巴龍運23線改道或暫停　石湖墟投注站停開
【逃犯條例】周六「光復上水」遊行九巴龍運23線改道或暫停　石湖墟投注站停開
海關首破冒牌疫苗　醫務中心董事職員被捕
海關首破冒牌疫苗　醫務中心董事職員被捕
【逃犯條例】警批7．14沙田遊行終點改巴士交匯處　九巴龍運46路線改道或暫停
【逃犯條例】警批7．14沙田遊行終點改巴士交匯處　九巴龍運46路線改道或暫停
衛生署推免費補種麻疹疫苗　醫護機場員工外傭受惠
衛生署推免費補種麻疹疫苗　醫護機場員工外傭受惠
【逃犯條例】職工盟發起「黑色星期一」行動　籲逢周一黑衣黑口罩反修例
【逃犯條例】職工盟發起「黑色星期一」行動　籲逢周一黑衣黑口罩反修例
無業男摔寵物狗　判160小時社服令須付1.5萬醫藥費
無業男摔寵物狗　判160小時社服令須付1.5萬醫藥費
【耳念珠菌】瑪嘉烈再證4病人帶菌累計11宗　一人曾轉北大嶼山醫院留醫
【耳念珠菌】瑪嘉烈再證4病人帶菌累計11宗　一人曾轉北大嶼山醫院留醫
【逃犯條例】兩組織去信全港警區促正視濫權　盼緩和警民緊張關係
【逃犯條例】兩組織去信全港警區促正視濫權　盼緩和警民緊張關係
已故女星尤敏與丈夫合葬龕位遭毁壞　骨灰被盜
已故女星尤敏與丈夫合葬龕位遭毁壞　骨灰被盜
狗疑走失誤闖堅尼地城站列車
狗疑走失誤闖堅尼地城站列車
五旬漢黃大仙墮斃
五旬漢黃大仙墮斃
【逃犯條例】倡和平表達意見減孤單感　心理學家籲包容「連儂牆」
【逃犯條例】倡和平表達意見減孤單感　心理學家籲包容「連儂牆」
【逃犯條例】楊岳橋再函林鄭　促域外法權處理台灣殺人案
【逃犯條例】楊岳橋再函林鄭　促域外法權處理台灣殺人案
【非洲豬瘟】「日日清」政策致豬價過高　檔主：現仍「蝕住做」
【非洲豬瘟】「日日清」政策致豬價過高　檔主：現仍「蝕住做」
陳帆：尊重對和平理性發表意見　盼市民不要使用暴力
陳帆：尊重對和平理性發表意見　盼市民不要使用暴力
港珠澳大橋第二階段工程招標下月截止　料2021年底完工
港珠澳大橋第二階段工程招標下月截止　料2021年底完工
海關深圳灣破兩走私案　兩司機被捕
海關深圳灣破兩走私案　兩司機被捕
【逃犯條例】「佔旺畫家」涉圍警總襲警被拒保釋　8月2日再訊
【逃犯條例】「佔旺畫家」涉圍警總襲警被拒保釋　8月2日再訊
東鐵線九龍塘站男子墮軌　送院搶救後不治
東鐵線九龍塘站男子墮軌　送院搶救後不治
【逃犯條例】fb帖文隱喻警大埔撕紙　職工盟斥吉野家解僱廣告員工　吉野家：小編齊齊整整
【逃犯條例】fb帖文隱喻警大埔撕紙　職工盟斥吉野家解僱廣告員工　吉野家：小編齊齊整整
【交通費補貼】3月份補貼最遲15日領取　2月份逾期補貼申請同日結束
【交通費補貼】3月份補貼最遲15日領取　2月份逾期補貼申請同日結束
海景嘉福酒店前主管收2.4萬回佣　認罪判240小時服務令須還款
海景嘉福酒店前主管收2.4萬回佣　認罪判240小時服務令須還款
西九龍公路鐵枝飛彈　插穿警方私家車擋風玻璃
西九龍公路鐵枝飛彈　插穿警方私家車擋風玻璃
收散工回佣逾4.3萬元　高鐵分判商管工認罪還押候判
收散工回佣逾4.3萬元　高鐵分判商管工認罪還押候判
【逃犯條例】民陣7．21晚辦金鐘集會　展示警通知書稱6．12集會「暴動」
【逃犯條例】民陣7．21晚辦金鐘集會　展示警通知書稱6．12集會「暴動」
環保團體促政府撤回「明日大嶼」　召集人：憂林鄭把儲備「送中」
環保團體促政府撤回「明日大嶼」　召集人：憂林鄭把儲備「送中」
休班男警小巴涉非禮17歲少女　准以2000元保釋
休班男警小巴涉非禮17歲少女　准以2000元保釋
同志遊行全裸　浸大男生猥褻罪成罰900元　官：行為藝術非合理辯解
同志遊行全裸　浸大男生猥褻罪成罰900元　官：行為藝術非合理辯解
地政食環大埔「連儂隧道」10分鐘清1違泊單車
地政食環大埔「連儂隧道」10分鐘清1違泊單車
涉隱瞞採購利益衝突　應科院總監涉公職失當11月開審
涉隱瞞採購利益衝突　應科院總監涉公職失當11月開審
15歲女生遭小巴撞斃　死者代表入稟索償
15歲女生遭小巴撞斃　死者代表入稟索償
泰漢交收79萬元表被劫　兩漢涉行劫被捕
泰漢交收79萬元表被劫　兩漢涉行劫被捕
保安遊樂場瞌睡等上班遇劫
保安遊樂場瞌睡等上班遇劫
【逃犯條例】王永平稱司局長應問責　感改組行會有姿勢無實際
【逃犯條例】王永平稱司局長應問責　感改組行會有姿勢無實際
山頂寶馬避狗失控衝下山坡
山頂寶馬避狗失控衝下山坡
元朗雛貓棄垃圾站　4死1獲救
元朗雛貓棄垃圾站　4死1獲救
【逃犯條例】王永平憂警現情緒問題　倡輔警民安隊維持「連儂牆」秩序
【逃犯條例】王永平憂警現情緒問題　倡輔警民安隊維持「連儂牆」秩序
五旬漢長沙灣「連儂牆」撕紙條釀推撞　涉刑毁被捕
五旬漢長沙灣「連儂牆」撕紙條釀推撞　涉刑毁被捕
部分時間陽光　最高32度
部分時間陽光　最高32度