【逃犯條例．光復上水】尹兆堅：跳橋被捕青年已獲律師協助　質疑警方「拉錯人」 (10:39)

尹兆堅質疑，警方有機會拉錯人，稱自己一直在橋面，看到一名白衣「兩粒花」警員起初應是在追另一青年，但「走入商場後，原本的青年已走掉了」，其後警員一出商場便追向昨日跳橋的青年。

據尹兆堅稱，該名青年應站在上水廣場和新都廣場天橋中間位置，「當時他（青年）沒任何動靜，似乎是靜止站著，和慢慢行緊，就這樣被幾個警察衝過去嚇」，相信青年一時慌不擇路，及後突然跳橋。至於為何該名年輕人寧願決定跳橋，尹稱「要留他（自己）說」，但尹認為警方當時執法很有問題，「你以為他犯一些刑責，都不需要用這種方式，差點迫到他跳橋」。

尹兆堅稱，據他了解該名青年應已成年，自己願意替他作證，協助尋找真相，「好有理由相信，根據我當時看到，警察是拉錯人」，並且在不合理情況下拘捕他，並有可能控告他，但稱自己現時暫未知警方的行動，以及警方是否用非法集結拘捕該名青年，會待律師協助後再補充交代。

尹同時稱，現場另有義務社工可作證，「不希望警方在胡亂情況下執了法，將一個本來清白的人，不單止差點沒了命，還要蒙上不白之冤」。

到場協助民主黨林卓廷凌晨12時補充，警方應未為該名青年進行警戒會面，現有律師和大律師協助，又相信現場社工供辭可證明該名青年被捕前沒有任何違法行為。林稱，已曾向警方查詢以什麼罪名拘捕該青年，林轉述警方回覆稱仍要了解。

另外，尹兆堅稱，青年跳橋令他很震驚，他斥責警員期間，被警棍打至左前額受傷，昨晚已到醫院驗傷。

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