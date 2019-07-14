釋智慧圓寂享年86歲　林鄭月娥讚熱心推動社會慈善 (12:25)

教育局長楊潤雄稱頌釋智慧對社會公益事業貢獻良多，深信其德行會繼續勉勵學生和廣大市民一起建設關懷互愛的社會。

【11:24】行政長官林鄭月娥對釋智慧逝世表示深切哀悼，並向一眾佛教善信致以深切慰問。林鄭月娥表示，釋智慧德高望重，長年致力弘揚佛教，同時熱心參與和推動社會及慈善工作，包括在香港積極參與辦學工作，亦曾支持在內地興建希望學校，貢獻良多。

【08:45】香港佛教聯合會榮譽會長、寶蓮寺第七代住持釋智慧昨晚（13日）離世，享年86歲。

寶蓮寺今日凌晨（14日）在facebook公布，釋智慧「捨報示寂」，於昨晚9時30分安詳離世，稱其離世是「佛門之悲，教界之痛」，祈願釋智慧「慈悲宏願，慈航倒駕，乘願再來，廣度眾生」。

釋智慧於廣東南海西樵山出生，5歲隨家人到香港，30歲在寶蓮寺出家，2005年成為寶蓮禪寺第7任住持，2015年退休，由釋淨因接任為寶蓮寺第8任住持。

釋智慧於2000年至2011年曾任離島區議會區議員；1998年至2008年出任港區全國人大代表；曾分別於1990年獲頒榮譽獎章（BH）、1996年獲頒英帝國員佐勳章（MBE）、2005年獲銅紫荊星章、2015年獲銀紫荊星章。

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