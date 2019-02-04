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【書展2019．懶人包】7．17開鑼　上午10元門票逛兩展覽 (21:30)

第30屆香港書展將於7月17至23日在灣仔會議展覽中心舉行，超過680家參展商參與，除了香港，大會邀請來自中國大陸、台灣、日本、法國、英國及瑞典等地多個知名作家，與讀者分享創作心得。現場還設有逾310場文化活動，包括作家講座、文化展覽及兒童活動等。

展覽日期及時間：

7月17至18日（星期三至四）：上午10時至晚上10時

7月19至20日（星期五至六）：

．一樓展館：上午10時至午夜12時

．三樓展館及五樓展館：上午10時至晚上11時

7月21至22日（星期日至一）：上午10時至晚上10時

7月23日（星期二）：上午9時至下午5時

票價#

成人票：港幣$25*

小童票：港幣$10

上午進場票：港幣$10（只限即場發售，成人及小童同價）

超級書迷證：港幣$80^　發售地點

旅客票價優惠︰旅客只需出示有效旅遊證件，即可於書展現場以港幣10元購買入場門票（正價港幣25元）。

#持書展門票者可一併參觀香港運動消閒博覽（與書展同期於會展5樓舉行，展出約160個品牌，涵蓋各式運動、消閒產品和服務）。

*凡以正價購買17或18日香港書展門票人士，憑完整票尾可於19、20或21日下午5時後免費進場一次（圖一）。

^超級書迷證可無限次入場參觀，以及使用特別通道進入會場，須攜40x50毫米個人彩色照片申請。

購票地點：

．現場購票

．全線7-11便利店

指定Circle K便利店

．全線快達票

電子購票 由即日起至7月23日透過AlipayHK App，可以優惠價購買香港書展正價電子門票。（每張電子門票可享$5折扣優惠）

買書付款方式：

除了現金和信用卡，今屆書展首次可以用PayMe付款，留意貼有PayMe標誌的參與商戶。

列印參展商優惠券

展廳詳情：

1A至E展廳：本地出版社、中台出版社、電子書等綜合書刊攤位；

3B至E展廳：主要銷售兒童書籍的兒童天地攤位；

兒童天地特別通道香港會議展覽中心港灣道入口處的左側設有兒童天地特別通道直達展覽廳3，每名小童可由兩名家長陪同持票入場。

展覽廳3B 兒童天地表演舞台節目表

5F至G展廳：佛教、基督教、心靈書、音像文儀等攤位

書展展區地圖

書展特別活動：作家講座、簽名會等活動日程

特別服務：

DHL書籍速遞服務開放時間（G107室內）：

．17至22日：上午10時至下午10時

．23日：上午9時至下午5時

失散人士會合處：展覽廳1A、3B及5G

美食廣場：設於五樓的FOOD@Hall 5BC

更多詳情可瀏覽書展網頁hkbookfair.hktdc.com

今年書展首推「香港書展流動應用程式」，讀者可隨時隨地獲取書展最新資訊，減少使用實體地圖，既方便又環保。下載香港書展App

相關報道：

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運動消閒博覽下月會展舉行 貿發局不擔心示威影響

相關字詞﹕書展 書展2019 灣仔會展 書展票價 書展購票 懶人包 書展懶人包 書展詳情 優惠 編輯推介

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