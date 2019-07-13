劉曉波逝世兩周年追思會　八旬婦籲年輕人親身經歷社運 (23:27)

相關報道：劉曉波逝世兩周年 香港德國今有紀念活動

支聯會主席何俊仁、朱耀明牧師以及職工盟秘書長李卓人，都有出席劉曉波逝世兩周年追思會。大會提供蠟燭及花讓市民向劉曉波銅像獻花，舉行默哀，並播放劉曉波訪問片段等。朱耀明讀出劉曉波寫給妻子劉霞的詩《貪婪的囚犯——給被剝奪的妻子》。

民陣前發言人楊政賢發言時表示，他近日翻看過劉曉波的文章，認為劉曉波提倡的非暴力抗爭，是指出「抗爭不是要打倒政權、不是要消滅一個暴君、不是要將政權打到『壽終正寢』，而是要改變社會人心」。楊政賢又形容當權者是駕駛推土機的司機，「即使換了另一個人去駕駛，他都會推走異見人士，解決的方法是將推土機變為建立民主自由的車」。他表示，過去一個月，看到香港人放下敵對意識，平日在地鐵碰撞到也會破口大罵的港人，變得不再敵對，反而齊上齊落地實踐大家的權力。

現年80歲的何姨第二次參加劉曉波追思會，她對劉曉波由在生直到逝世也因中國阻撓而未能領取諾貝爾和平獎，感到遺憾，「我希望香港人可以代劉曉波爭取和平獎交給其妻子劉霞」。另外，對於劉曉波妻子劉霞獲准離開中國，並到德國生活，但因抑鬱而未能參加在德國舉行的劉曉波悼念會，何姨表示：「我希望代她追思劉曉波，希望劉霞在德國生活開心，並會替她追討諾貝爾和平獎。」何姨又呼籲年輕人要親身經歷社會運動。

另外，朱耀明談及對於劉霞離開中國的看法，稱自己於2017至2018年接觸很多流亡人士，所以很了解他們。他表示，劉霞被軟禁十多年，現在去到另一個不熟悉的地方，「當地文化背景不同，而親友又不在身旁，加上思念弟弟，心靈很漂泊，記掛太多，未能安定」。他說：「要還流亡人士真正的自由，是讓他們留在原本生活的地方。」

其他報道：公屋居民批管理混亂致需自費維修 議員促房署直接負責管理

其他報道：「信用中國」地方信用網站刪港澳台三地