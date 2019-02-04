【逃犯條例．光復上水】政府譴責衝擊襲警　稱針對攔截水貨客入境打擊阻街 (22:50)

政府表示，大部分遊行人士和平有序，但「少數示威人士經常以暴力衝擊和作出破壞，相信絕大部分香港人都反對這些違法行為」。

政府稱，自2012年9月起制定「懷疑水貨客監察名單」，對懷疑水貨客作入境訊問，若對旅客來港目的有懷疑，入境處人員會把他們即時遣返。截至今年6月底，入境處曾將逾25,300人的資料納入名單；過去18個月，該處拒絕近5000名懷疑從事水貨活動的內地訪客入境。

入境處與警方過去18個月內進行近140次聯合行動，打擊因從事水貨活動而違反逗留條件的訪客，共拘捕126名內地訪客及一名涉聘用非法勞工的本地僱主。

去年1月至今年5月期間，警務處新界北總區，即包括上水、元朗、屯門、落馬洲等地區，針對水貨客於公眾地方擺放物品造成阻街共發出18張告票；對水貨活動相關的違例泊車，以及上落貨物所引致的道路阻塞，共發出近18,500張定額罰款通知書。另外，食環署同期針對北區及元朗區水貨客活躍地點，分別進行近400次及近170次突擊執法行動，發出分別近8100張及660張定額罰款通知書。

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