公屋居民批管理混亂致需自費維修　議員促房署直接負責管理 (22:24)

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房屋署從1996年起外判部分公共屋邨的管理工作，交由管理公司負責。陸頌雄今日（13日）聯同葵青區議員劉美璐舉行記者會，批評房屋署監督外判管理公司不力。

劉美璐說，其中一個案例在葵青區公共屋邨高盛臺，有住戶發現廁所渠漏水，於是向負責單位內維修的管理公司甲投訴，管理公司甲稱需聯絡負責大廈維修的管理公司乙，關掉大廈的廁所喉閘掣，才能於單位維修，這會導致該住戶上下數層的單位亦沒有廁所水。

住戶一直等管理公司甲通知安排維修，但遲遲未獲回覆，其間管理公司乙通知有關住戶，其他單位開始投訴沒有廁所水可用，因此該名住戶決定自費維修。直至提出維修要求三星期後，有關住戶才收到管理公司甲通知上門檢查。劉美璐認為由此可見兩間管理公司缺乏溝通，導致未能有效處理住戶投訴及安排維修。

陸頌雄有鑑於在外判制度下公屋維修處理不善，向房屋署提出四大訴求，包括是要求房署直接負責公共屋邨的管理工作、全面檢視外判管理公共屋邨的維修紀錄、統一維修投訴及維修工程紀錄要求，並將記錄投訴及工程的作業程序電腦化、系統化及標準化。

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