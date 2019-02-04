【逃犯條例】光復上水商舖落閘居民：喜得平靜　退休漢不滿投注站關門：福利被剝削 (19:44)

「光復上水」遊行今午（13日）舉行，上水一帶大部分店舖關門。上水居民馬小姐表示，巡撫街一帶平日擠滿人、水泄不通，行人路上亦擠滿水貨客、行李箱和拆掉包裝後遺下的垃圾，「想行都無路行，要行出馬路」。馬小姐形容今日情况很好，是難得的平靜，猶如每年年初一、二情況。馬小姐雖不打算參加遊行，但支持反水貨客的遊行，亦希望遊行人士能和平表達訴求。
另一邊亦有居民不滿遊行。新豐路馬會投注站關門，有經過的居民驚呼「發達的機會都冇啦」。投注站門外駐足的上水居民、60多歲退休廖先生表示，「如果遊行搞到人，就唔支持」，他認為現時已較少水貨客，有人借這議題「搞事」。廖先生指出，平時喜歡到馬會涼冷氣，不滿自己的「福利被剝削」。
21歲、由深圳來港的張小姐，拖大型行李箱來上水一天，希望買大量面膜，稱全是自用。她說，午後到達上水時，至下午3時已買了心儀物品，會趕在遊行起步前離開。
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