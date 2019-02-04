【逃犯條例】光復上水商舖落閘居民：喜得平靜　退休漢不滿投注站關門：福利被剝削 (19:44)

另一邊亦有居民不滿遊行。新豐路馬會投注站關門，有經過的居民驚呼「發達的機會都冇啦」。投注站門外駐足的上水居民、60多歲退休廖先生表示，「如果遊行搞到人，就唔支持」，他認為現時已較少水貨客，有人借這議題「搞事」。廖先生指出，平時喜歡到馬會涼冷氣，不滿自己的「福利被剝削」。

21歲、由深圳來港的張小姐，拖大型行李箱來上水一天，希望買大量面膜，稱全是自用。她說，午後到達上水時，至下午3時已買了心儀物品，會趕在遊行起步前離開。

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