「嚴懲泛民阻差辦公」集會50人出席　傅振中：支持獨立調查6．12幕後黑手 (19:21)

保衛香港運動今日（13日）中午在旺角警署外，舉行「嚴懲泛民阻差辦公」遊行集會，約50人出席，示威者表示支持警方嚴正執法，並致送感謝卡慰問警方。遊行人士隨後到民主黨總部遞信，譴責泛民煽動仇恨警方，指行為構成阻差辦公等罪行。
保衛香港運動主席傅振中表示，民主黨立法會議員包括主席胡志偉、鄺俊宇、林卓廷、許智峯等人，多次出現在近期「大型騷亂」現場，煽動年輕人犯法和衝擊警察，濫用議員身分，多次辱罵警方、指摘警方行動，傅振中認為足以構成阻差辦公的罪行。
《明報》正聯絡被指煽動仇恨警方的民主黨議員回應，暫未能聯絡上。
被問到是否支持成立獨立調查委員會調查6．12示威活動，傅振中表示支持，但委員會的目的不是調查警方有否濫用武力，因現時監警會已可發揮功用，而是調查反修例行動背後危害公共秩序、系統化組織的「幕後黑手」，又稱不排除背後存在外國勢力。
另外，立法會議員區諾軒在其facebook發帖，表示其南區辦事處一名職員在今日凌晨約1時半遇襲。區諾軒稱，該職員在香港仔登上前往旺角的小巴，其間有一名中年男子在車上不停辱罵反對修訂《逃犯條例》運動抗爭者，辦事處職員嘗試勸止該中年男子，其後下車時遭男子緊隨，並在亞皆老街與彌敦道交界遭人揮拳襲擊，受傷倒地，男子迅速離開現場。區諾軒表示，不認同這樣的暴力行爲，希望將施襲者繩之於法，呼籲市民若目睹事件或取得其他線索，可與其辦事處職員聯絡。
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