港聞
下一篇

「嚴懲泛民阻差辦公」集會50人出席　傅振中：支持獨立調查6．12幕後黑手 (19:21)

保衛香港運動今日（13日）中午在旺角警署外，舉行「嚴懲泛民阻差辦公」遊行集會，約50人出席，示威者表示支持警方嚴正執法，並致送感謝卡慰問警方。遊行人士隨後到民主黨總部遞信，譴責泛民煽動仇恨警方，指行為構成阻差辦公等罪行。

保衛香港運動主席傅振中表示，民主黨立法會議員包括主席胡志偉、鄺俊宇、林卓廷、許智峯等人，多次出現在近期「大型騷亂」現場，煽動年輕人犯法和衝擊警察，濫用議員身分，多次辱罵警方、指摘警方行動，傅振中認為足以構成阻差辦公的罪行。

《明報》正聯絡被指煽動仇恨警方的民主黨議員回應，暫未能聯絡上。

被問到是否支持成立獨立調查委員會調查6．12示威活動，傅振中表示支持，但委員會的目的不是調查警方有否濫用武力，因現時監警會已可發揮功用，而是調查反修例行動背後危害公共秩序、系統化組織的「幕後黑手」，又稱不排除背後存在外國勢力。

另外，立法會議員區諾軒在其facebook發帖，表示其南區辦事處一名職員在今日凌晨約1時半遇襲。區諾軒稱，該職員在香港仔登上前往旺角的小巴，其間有一名中年男子在車上不停辱罵反對修訂《逃犯條例》運動抗爭者，辦事處職員嘗試勸止該中年男子，其後下車時遭男子緊隨，並在亞皆老街與彌敦道交界遭人揮拳襲擊，受傷倒地，男子迅速離開現場。區諾軒表示，不認同這樣的暴力行爲，希望將施襲者繩之於法，呼籲市民若目睹事件或取得其他線索，可與其辦事處職員聯絡。

逃犯條例 相關報道：

【不斷更新】上水示威情況

沙田遊行周日舉行　大圍道好運中心投注站停開

警再往大埔連儂隧道拆涉警海報

葉劉淑儀倡特首「快閃」落區蒐民意

青發會委員：政府應了解連儂牆內容解民怨　認同增年輕委員

學者：政府應聘年輕人參與政策研究　用創意貢獻香港

相關字詞﹕逃犯條例 香港逃犯條例 移交逃犯 修訂 影響 諮詢 台灣 引渡條例 協定 商界 修訂逃犯條例 移交逃犯內地 中港移交逃犯 立法會 社評 香港引渡協議國家 保安局 秘書處 遊行 二讀 樓市 反修例 反修例遊行 林鄭 林鄭月娥 政府 警察 民主黨 保衛香港運動 傅振中 獨立調查委員會 區諾軒 襲擊

上 / 下一篇新聞

【逃犯條例．不斷更新．短片】光復上水遊行結束後　上水廣場爆衝突　警fb籲示威者停止衝擊
【逃犯條例．不斷更新．短片】光復上水遊行結束後　上水廣場爆衝突　警fb籲示威者停止衝擊
「信用中國」地方信用網站刪港澳台三地
「信用中國」地方信用網站刪港澳台三地
【逃犯條例】沙田遊行周日舉行　大圍道好運中心投注站停開
【逃犯條例】沙田遊行周日舉行　大圍道好運中心投注站停開
海關檢70萬元走私紅酒乾海參　拘3司機
海關檢70萬元走私紅酒乾海參　拘3司機
劉曉波逝世兩周年　香港德國今有紀念活動
劉曉波逝世兩周年　香港德國今有紀念活動
油麻地非華裔男涉虐貓被捕
油麻地非華裔男涉虐貓被捕
牛頭角大王爺古廟遭刑毁　神像被盜
牛頭角大王爺古廟遭刑毁　神像被盜
徐德義：接種冒牌疫苗不適者應求醫　強調屠房活豬必須「日日清」
徐德義：接種冒牌疫苗不適者應求醫　強調屠房活豬必須「日日清」
【逃犯條例】學者：政府應聘年輕人參與政策研究　用創意貢獻香港
【逃犯條例】學者：政府應聘年輕人參與政策研究　用創意貢獻香港
涉賣假疫苗醫務中心　聲明指疫苗已登記　客戶上門報警
涉賣假疫苗醫務中心　聲明指疫苗已登記　客戶上門報警
【暑假外遊懶人包】一文睇晒防疫重點　當心登革熱‧麻疹‧MERS‧流感
【暑假外遊懶人包】一文睇晒防疫重點　當心登革熱‧麻疹‧MERS‧流感
【逃犯條例】青發會委員：政府應了解連儂牆內容解民怨　認同增年輕委員
【逃犯條例】青發會委員：政府應了解連儂牆內容解民怨　認同增年輕委員
【逃犯條例】葉劉淑儀倡特首「快閃」落區蒐民意
【逃犯條例】葉劉淑儀倡特首「快閃」落區蒐民意
【逃犯條例】社聯總裁倡設獨立調查委員會　籲社會齊上齊落
【逃犯條例】社聯總裁倡設獨立調查委員會　籲社會齊上齊落
葵涌檢12萬元K仔　警拘兩青年
葵涌檢12萬元K仔　警拘兩青年
警荃灣檢百萬元K仔拘外籍男
警荃灣檢百萬元K仔拘外籍男
【逃犯條例】警再往大埔連儂隧道拆涉警海報
【逃犯條例】警再往大埔連儂隧道拆涉警海報
天晴有驟雨　酷熱天氣警告生效最高33度
天晴有驟雨　酷熱天氣警告生效最高33度
柯士甸「連儂牆」男子遇襲案　兩男被捕
柯士甸「連儂牆」男子遇襲案　兩男被捕
大公文匯傳媒集團員工遇襲　警拘兩人
大公文匯傳媒集團員工遇襲　警拘兩人
【逃犯條例】港大校長張翔與學生交流40分鐘　答應下周與所有學生公開對話
【逃犯條例】港大校長張翔與學生交流40分鐘　答應下周與所有學生公開對話
【逃犯條例】林鄭出席建造商會晚宴　哽咽重申撐警
【逃犯條例】林鄭出席建造商會晚宴　哽咽重申撐警
【逃犯條例】「光復港大」集會　張翔現身與學生交流
【逃犯條例】「光復港大」集會　張翔現身與學生交流
【逃犯條例】督察協會去信梁君彥　譴責區諾軒阻警執法粗言侮辱女警
【逃犯條例】督察協會去信梁君彥　譴責區諾軒阻警執法粗言侮辱女警
【逃犯條例】網民再發起眾籌英國登報　12小時達標籌得近300萬
【逃犯條例】網民再發起眾籌英國登報　12小時達標籌得近300萬
【逃犯條例】市民油塘站外建「連儂牆」　男子表不滿惹爭執被警帶走
【逃犯條例】市民油塘站外建「連儂牆」　男子表不滿惹爭執被警帶走
民建聯支部黨慶晚宴　40網民到場「贈慶」
民建聯支部黨慶晚宴　40網民到場「贈慶」
房委會研加快出售租置計劃屋邨單位
房委會研加快出售租置計劃屋邨單位
【逃犯條例】周六「光復上水」遊行九巴龍運23線改道或暫停　石湖墟投注站停開
【逃犯條例】周六「光復上水」遊行九巴龍運23線改道或暫停　石湖墟投注站停開
海關首破冒牌疫苗　醫務中心董事職員被捕
海關首破冒牌疫苗　醫務中心董事職員被捕
【逃犯條例】警批7．14沙田遊行終點改巴士交匯處　九巴龍運46路線改道或暫停
【逃犯條例】警批7．14沙田遊行終點改巴士交匯處　九巴龍運46路線改道或暫停
衛生署推免費補種麻疹疫苗　醫護機場員工外傭受惠
衛生署推免費補種麻疹疫苗　醫護機場員工外傭受惠
【逃犯條例】職工盟發起「黑色星期一」行動　籲逢周一黑衣黑口罩反修例
【逃犯條例】職工盟發起「黑色星期一」行動　籲逢周一黑衣黑口罩反修例
無業男摔寵物狗　判160小時社服令須付1.5萬醫藥費
無業男摔寵物狗　判160小時社服令須付1.5萬醫藥費
【耳念珠菌】瑪嘉烈再證4病人帶菌累計11宗　一人曾轉北大嶼山醫院留醫
【耳念珠菌】瑪嘉烈再證4病人帶菌累計11宗　一人曾轉北大嶼山醫院留醫
【逃犯條例】兩組織去信全港警區促正視濫權　盼緩和警民緊張關係
【逃犯條例】兩組織去信全港警區促正視濫權　盼緩和警民緊張關係
已故女星尤敏與丈夫合葬龕位遭毁壞　骨灰被盜
已故女星尤敏與丈夫合葬龕位遭毁壞　骨灰被盜
狗疑走失誤闖堅尼地城站列車
狗疑走失誤闖堅尼地城站列車
五旬漢黃大仙墮斃
五旬漢黃大仙墮斃
【逃犯條例】倡和平表達意見減孤單感　心理學家籲包容「連儂牆」
【逃犯條例】倡和平表達意見減孤單感　心理學家籲包容「連儂牆」
【逃犯條例】楊岳橋再函林鄭　促域外法權處理台灣殺人案
【逃犯條例】楊岳橋再函林鄭　促域外法權處理台灣殺人案
【非洲豬瘟】「日日清」政策致豬價過高　檔主：現仍「蝕住做」
【非洲豬瘟】「日日清」政策致豬價過高　檔主：現仍「蝕住做」
陳帆：尊重對和平理性發表意見　盼市民不要使用暴力
陳帆：尊重對和平理性發表意見　盼市民不要使用暴力
港珠澳大橋第二階段工程招標下月截止　料2021年底完工
港珠澳大橋第二階段工程招標下月截止　料2021年底完工
海關深圳灣破兩走私案　兩司機被捕
海關深圳灣破兩走私案　兩司機被捕
【逃犯條例】「佔旺畫家」涉圍警總襲警被拒保釋　8月2日再訊
【逃犯條例】「佔旺畫家」涉圍警總襲警被拒保釋　8月2日再訊
東鐵線九龍塘站男子墮軌　送院搶救後不治
東鐵線九龍塘站男子墮軌　送院搶救後不治
【逃犯條例】fb帖文隱喻警大埔撕紙　職工盟斥吉野家解僱廣告員工　吉野家：小編齊齊整整
【逃犯條例】fb帖文隱喻警大埔撕紙　職工盟斥吉野家解僱廣告員工　吉野家：小編齊齊整整
【交通費補貼】3月份補貼最遲15日領取　2月份逾期補貼申請同日結束
【交通費補貼】3月份補貼最遲15日領取　2月份逾期補貼申請同日結束
海景嘉福酒店前主管收2.4萬回佣　認罪判240小時服務令須還款
海景嘉福酒店前主管收2.4萬回佣　認罪判240小時服務令須還款
西九龍公路鐵枝飛彈　插穿警方私家車擋風玻璃
西九龍公路鐵枝飛彈　插穿警方私家車擋風玻璃
收散工回佣逾4.3萬元　高鐵分判商管工認罪還押候判
收散工回佣逾4.3萬元　高鐵分判商管工認罪還押候判
【逃犯條例】民陣7．21晚辦金鐘集會　展示警通知書稱6．12集會「暴動」
【逃犯條例】民陣7．21晚辦金鐘集會　展示警通知書稱6．12集會「暴動」
環保團體促政府撤回「明日大嶼」　召集人：憂林鄭把儲備「送中」
環保團體促政府撤回「明日大嶼」　召集人：憂林鄭把儲備「送中」
休班男警小巴涉非禮17歲少女　准以2000元保釋
休班男警小巴涉非禮17歲少女　准以2000元保釋
同志遊行全裸　浸大男生猥褻罪成罰900元　官：行為藝術非合理辯解
同志遊行全裸　浸大男生猥褻罪成罰900元　官：行為藝術非合理辯解
地政食環大埔「連儂隧道」10分鐘清1違泊單車
地政食環大埔「連儂隧道」10分鐘清1違泊單車
涉隱瞞採購利益衝突　應科院總監涉公職失當11月開審
涉隱瞞採購利益衝突　應科院總監涉公職失當11月開審
15歲女生遭小巴撞斃　死者代表入稟索償
15歲女生遭小巴撞斃　死者代表入稟索償
泰漢交收79萬元表被劫　兩漢涉行劫被捕
泰漢交收79萬元表被劫　兩漢涉行劫被捕
保安遊樂場瞌睡等上班遇劫
保安遊樂場瞌睡等上班遇劫
【逃犯條例】王永平稱司局長應問責　感改組行會有姿勢無實際
【逃犯條例】王永平稱司局長應問責　感改組行會有姿勢無實際
山頂寶馬避狗失控衝下山坡
山頂寶馬避狗失控衝下山坡
元朗雛貓棄垃圾站　4死1獲救
元朗雛貓棄垃圾站　4死1獲救
【逃犯條例】王永平憂警現情緒問題　倡輔警民安隊維持「連儂牆」秩序
【逃犯條例】王永平憂警現情緒問題　倡輔警民安隊維持「連儂牆」秩序
五旬漢長沙灣「連儂牆」撕紙條釀推撞　涉刑毁被捕
五旬漢長沙灣「連儂牆」撕紙條釀推撞　涉刑毁被捕
部分時間陽光　最高32度
部分時間陽光　最高32度
香港仔連儂牆遭縱火　一男子被捕
香港仔連儂牆遭縱火　一男子被捕
白田邨的士司機被斬傷
白田邨的士司機被斬傷
【逃犯條例】吳思諾：聽青年聲音上連登即可　張建宗談改組青發會：已有全面代表性
【逃犯條例】吳思諾：聽青年聲音上連登即可　張建宗談改組青發會：已有全面代表性
行人疏忽傳票案審89日未完　官令辯方證人續作供遭被告申覆核
行人疏忽傳票案審89日未完　官令辯方證人續作供遭被告申覆核
【逃犯條例．多圖】墮斃梁凌杰告別禮　父母：活下去，才能繼續就不公不義發聲
【逃犯條例．多圖】墮斃梁凌杰告別禮　父母：活下去，才能繼續就不公不義發聲
九龍灣貨車撞巴士　14人傷
九龍灣貨車撞巴士　14人傷
【DSE放榜】考生指定時段內可改選JUPAS　成績覆核申請下周一截止
【DSE放榜】考生指定時段內可改選JUPAS　成績覆核申請下周一截止
抑鬱漢涉用裸照勒索出牆婦　哽咽辯稱被呼「傻仔」感遭玩弄
抑鬱漢涉用裸照勒索出牆婦　哽咽辯稱被呼「傻仔」感遭玩弄
回收場20歲男工雙腳陷碎膠機　獲救送院
回收場20歲男工雙腳陷碎膠機　獲救送院
男子涉酒後駕駛　拒提供呼氣及血液樣本
男子涉酒後駕駛　拒提供呼氣及血液樣本
太古城商場電表跳掣　部分地方停電
太古城商場電表跳掣　部分地方停電
牛頭角「連儂牆」義工打不還手　男子被控傷人19日提堂【短片】
牛頭角「連儂牆」義工打不還手　男子被控傷人19日提堂【短片】
【逃犯條例】回應張貼警員個人資料　私隱署：披露資料達欺凌目的即違例
【逃犯條例】回應張貼警員個人資料　私隱署：披露資料達欺凌目的即違例
養和東區醫療中心啟用　設亞洲首部磁力共振導航放射治療機減額外輻射傷害
養和東區醫療中心啟用　設亞洲首部磁力共振導航放射治療機減額外輻射傷害
【逃犯條例】王志民：中央堅定支持林鄭繼續依法施政　警隊履行職責
【逃犯條例】王志民：中央堅定支持林鄭繼續依法施政　警隊履行職責
【逃犯條例】 政府澄清大埔連儂隧道「不清牆」
【逃犯條例】 政府澄清大埔連儂隧道「不清牆」
【逃犯條例】7傳媒工會發起周日新聞界靜默遊行
【逃犯條例】7傳媒工會發起周日新聞界靜默遊行
旺角大衝突3人涉暴動刑毀提堂　辯方爭議被告衣物顏色　
旺角大衝突3人涉暴動刑毀提堂　辯方爭議被告衣物顏色　
調查：四成家長稱子女升小後　學業令親子關係變差
調查：四成家長稱子女升小後　學業令親子關係變差
女子婚外情疑遭禁錮強姦　辯方：被告有如一部提款機
女子婚外情疑遭禁錮強姦　辯方：被告有如一部提款機
【多圖】尖沙嘴「驚安之殿堂」明開幕
【多圖】尖沙嘴「驚安之殿堂」明開幕
【逃犯條例】連儂牆遍地開花　陳肇始：食環倘收投訴會評估如何處理
【逃犯條例】連儂牆遍地開花　陳肇始：食環倘收投訴會評估如何處理
反修例期間港人抑鬱比率達9.1%　梁卓偉：社會現「精神健康疫症」
反修例期間港人抑鬱比率達9.1%　梁卓偉：社會現「精神健康疫症」
趙永佳稱通識科整體是成功　陳曦彤：課堂讓激進學生聆聽意見
趙永佳稱通識科整體是成功　陳曦彤：課堂讓激進學生聆聽意見
華懋慈善基金入稟　申換龔如心遺產管理人
華懋慈善基金入稟　申換龔如心遺產管理人
涉強姦女網友罪成囚5年半　休班警上訴得直
涉強姦女網友罪成囚5年半　休班警上訴得直
【逃犯條例】「連儂牆」爆衝突　民主派聯署籲警從速執法
【逃犯條例】「連儂牆」爆衝突　民主派聯署籲警從速執法
【何志平案】何志平4理由上訴求撤罪　稱涉案金錢非美國匯出
【何志平案】何志平4理由上訴求撤罪　稱涉案金錢非美國匯出
教育局調查：逾九成受訪僱主滿意本地畢業生表現　
教育局調查：逾九成受訪僱主滿意本地畢業生表現　
地球之友前經理虛報學歷　判240小時社服令
地球之友前經理虛報學歷　判240小時社服令
林鄭取消出席母校音樂劇活動
林鄭取消出席母校音樂劇活動
稱通識IES不可或缺　文憑試狀元：訓練思維　學做專題技巧
稱通識IES不可或缺　文憑試狀元：訓練思維　學做專題技巧
【逃犯條例】林鄭倡改組青發委　民建聯委員稱對政府失望
【逃犯條例】林鄭倡改組青發委　民建聯委員稱對政府失望
立法會取消紅色警示　梁美芬憂安全問題
立法會取消紅色警示　梁美芬憂安全問題
將軍澳醫務所遭淋油寫「庸醫」
將軍澳醫務所遭淋油寫「庸醫」
【逃犯條例】陳方安生：若林鄭繼續不理市民心聲　遲早有人要求「人頭落地」
【逃犯條例】陳方安生：若林鄭繼續不理市民心聲　遲早有人要求「人頭落地」
多雲有驟雨　最高31度
多雲有驟雨　最高31度