【逃犯條例．不斷更新．短片】光復上水遊行結束後　上水廣場爆衝突　警fb籲示威者停止衝擊 (19:12)

【19:05】龍琛路新發街交界位置仍有大批示威者聚集。一批示威者在新運路一帶，向着藥房等商舖大叫「我要買奶粉」等口號。

【19:00】龍運街近龍琛里，有示威者以單車、回收箱、雪糕筒等築成路障。上水廣場對出龍琛路，無示威者逗留，無車駛過，亦沒有路障。

【18:47】有示威者走到近龍琛路、上水廣場行人天橋下集結，附近大部分商戶已拉閘，未見警員出現。

【18:35】示威者在新運路智昌路交界附近，以水馬和路牌等設路障。立法會議員楊岳橋及尹兆堅穿黑衣到場。

【18:25】警方傍晚近6時半在facebook上載影片，警察公共關係科高級警司江永祥稱，發現現場有示威者與他人爭執，警方介入時有個別示威者嘗試衝擊警方。警方又稱，上水港鐵站附近，包括龍琛路、龍運街及新運路一帶，「有人早有預謀」及大規模派發頭盔、眼罩等裝備，並拆毁路旁鐵欄，以水馬和雜物堵路。警方呼籲示威者停止暴力及盡快離開；與示威無關的市民亦應和平離開。

【18:20】上水大會堂門外，有大批示威者聚集，大會堂內有一批警員。上水站出口位置，有救護員帶同擔架抬走一名男傷者。譚凱邦指出，傷者在上水中心對出位置，與警察衝突期間臉部中了胡椒噴劑，出現嚴重敏感反應。

【18:10】上水E出口外，有市民為受傷的人治理。上水站對出新運路，示威者築成物資鏈向前傳物資。

【18:05】遊行人士一路走向北區大會堂聲援，大批武裝警員操向龍琛路。

【18:00】警方再次舉起紅旗，示威者退後至上水火車站入口位置，高呼要求警察放人。上水廣場附近。遊行人士佔據新豐路、新運路所有行車線。本報記者見新運路地上有疑似警員遺下的彈匣。

【17:55】新運路現場有戴上頭盔、手持伸縮警棍但無展示委任證的數名便衣探員，被示威者包圍，示威者向警員投擲雨傘及頭盔等雜物，探員不斷揮警棍。一批手持長盾的防暴警支援，沿途施放胡椒噴劑驅散示威者。有防暴警察把一名跌倒的示威者按在地上，並拉開在旁拍攝的記者，多名警員之後上前包圍被制服的示威者，並取出手扣。

【17:50】警方在新運路舉起紅旗，示意「停止衝擊，否則會使用武力」。警察呼籲記者注意人身安全，站上行人路。

【17:45】大批警員登上多架警車欲經新豐路馳離示威現場，有市民跪在警車前方，隨即有持傘人群上前保護該市民。近20名警員其後下車，以警棍和盾牌驅趕示威者，雙方爭持至少3個街口，部分示威者持工程圍欄和木板，最終示威者放棄尾隨警員，在新豐路馬會對出設路障。

【17:40】上水火車站旁有人搬水馬，示威者情緒激動，不斷指罵警員。新豐路有中年女士坐在警車前，表示不滿警察打年輕人，稱「我都係人阿媽，你要打打我先！」

【17:35】新豐路有警車被示威者包圍。新運路巴士站有示威者以水馬等築起路障，大批警員穿上防暴裝備及手持長盾築起防線。

【17:32】部分示威者往北區大會堂走去；北區大會堂附近有示威者大叫「警察上防暴gear呀」。

新發街在場人士比手腳，示意前面需要索帶、頭盔等物資，呼籲向前人。有戴口罩人士在場大叫呼籲不是物資鏈的人向前行，大叫「香港人，前面需面人，向前行啊！要用雙眼看清楚香港發生的事，這是大好機會！」又有人現場派口罩。

【17:28】有人用手推車車來一箱箱長傘，在場人士急速拆箱拆袋向前傳；亦有人帶着一箱頭盔帶來新發街，在場人士歡呼拍手。

【17:26】在上水廣場，有市民表示，警方施放胡椒噴劑及使用警棍前未有舉旗警告，他亦無聽到警方作出口頭警告，但同時不肯定警方是否完全無作過口頭警告。

另外，新興街市民築成人鏈，向上水廣場方向傳遞長傘、口罩、頭盔等，又呼籲大家向前行聲援，他們並沿路大叫「黑警」。在場人士又多番大叫記者，呼籲記者前往上水廣場記錄情況。

【17:19】警方再次施放胡椒噴劑及手持伸縮警棍戒備，示威者打開雨傘遮擋。

【17:15】大批身穿黑衣的市民在上水廣場外聚集，有人向天橋上的市民傳頭盔、口罩及水等物資；天橋上的人開始向下走。

【17:10】大批市民在上水廣場附近聚集，並大叫「要長遮」。

另外，新發街一帶遊行人士停止向前行，表示上水廣場一帶爆衝突，呼籲向前傳長傘和水，又呼籲在場人士帶口罩

【17:09】遊行隊伍行至符興街，有遊行人士表示符興街休憩處有人聚賭，發生爭執，警方介入調停。遊行人士不滿警方未有執法，一度暫停遊行觀望。

【17:05】上水廣場附近仍有大批市民聚集並有衝突，警員噴胡椒噴劑及以伸縮警棍打向部分市民。在警員前方的市民舉起雙手。

【17:00】現場有人大叫，呼籲去上水廣場集合。

【16:50】梁金成表示，遊行完滿結束，稱起碼有3萬人參加光復上水，呼籲明日沙田見，並提醒「一個都不能少，齊上齊落」。

【16:37】遊行隊頭已抵達上水花園第一號，隊尾則在新康街。

【16:34】梁金成估計，遊行人數比上周屯門遊行更多，約有2萬至3萬人。

【16:30】遊行隊尾由新城路轉入新功街。

【16:22】有軍裝警員於龍琛路再次叫咪，呼籲遊行隊伍按原定路線，前往上水港鐵站。不反對通知書申請人梁金成拒絕，遊行隊伍繼續往上水花園第一號。

雖然今日光復上水遊行以反水貨客為目標，一眾遊行人士高叫批評警方和建制派的口號為主，包括：「香港警察，知法犯法」、「香港警察，專守廁格」、「最無恥，民建聯」、「沒有暴徒，只有暴政」等。

另外，侯志強準備的數十箱飲品已差不多派完。

【16:11】警方於符興街再次開咪，指遊行人士沒按原定遊行路線，要求遊行人士左轉入新發街。遊行人士沒聽從，繼續前行。

【16:08】有長者指罵遊行人士，被便衣探員勸走。

【16:05】遊行隊尾離開起點運動場。新康街一餐廳向遊行人士派水，有職員向記者承認是響應「侯先生」呼籲，但另一員工否認，表示是自發派水。

【15:57】遊行隊伍轉入新功街，有人高舉本民前前發言人梁天琦肖像之示威牌。

【15:55】遊行起點運動場仍有大批遊行人士繼續出發。遊行人士途中遇上鄉事派的簡炳墀，一度邀請他加入遊行隊伍。

新城路放有超過40箱水及盒裝檸檬茶，供遊行人士免費飲用，並有「歡迎各界來臨上水嘉年華購物」、「支持合法和平遊行」橫額。上水鄉事委員會主席侯志強表示，一眾上水村長自費為遊行人士準備飲品，希望「服務年輕仔女」完成使命。他又稱「唔介意」市民遊行，「一日半日有咩所謂？最緊要大家開心」，又說「年輕人大把前途」，呼籲遊行人士「顧住自己」，避免發生意外。

至於遊行人士要求「杜絕水貨客」等，侯志強表示，自己有跟商戶溝通，提醒做生意亦要兼顧居民感受，讓客人走到一旁拆包裝等；他今日親自走出來，希望政府能關注上水居民的訴求，呼籲政府多關注民生，為居民謀褔利。

對於市民要求政府撤回修訂《逃犯條例》，侯志強認為那是大事，需時研究，不應倉卒處理，「樣樣急躁，大事都唔係咁容易成到」。

【15:45】隊頭約有20多名穿背心的便衣警，當中有3名警員一直以攝錄機拍攝示威者。另外，約30多名軍裝警員在維持秩序。遊行人士現轉入新成路，高呼「香港人加油！民建聯可恥」等口號。

【15:35】遊行出發，有軍裝警員持咪呼籲，指示威人士沒按遊行指定路線行走，要求遊行人士右轉進入隧道，遊行人士沒聽從，大叫「開路」，最終隊伍並無右轉。

【15:22】光復上水遊行今（13日）舉行，平日車水馬龍的上水一帶大街小路大部分店舖關門，人流稀少，鮮見拉行李篋遊客。有鞋店商戶指出，有警員勸喻關門，有周邊商戶選擇全日關店。有藥妝店打算關門半日，店主指出，半日可做數十萬元生意，現生意被遊行嚴重影響，希望遊行人士表達意見時考慮不影響他人生計。

北區水貨客關注組發起今午的「光復上水」遊行，以反水貨客為主題，3時半起在北區運動場出發，遊行至上水花園，預料1000至2000人參與。

午飯時間後所見，新豐街、新財街、巡撫街、新康街、新功街、巷仔街一帶人流很少，少見拖行李篋的旅客，已有數十間藥房、藥妝雜貨店已落閘或落半閘。

下午約2時，新勤街一間鞋店男店主正收拾店面準備關門，他指出，今日人流不及平日的十分之一，亦因看過早前在立法會的衝突場面，擔憂衝突重現而關門，明日（14日）才開門營業。男店主表示，昨日（12日）已有警員到場通知今日有遊行，勸喻為安全起見應考慮關門，今日部分周邊店舖決定全日關門。

藥妝店店主王先生表示，大家都得知今日會有遊行，人流僅平日的十分之一，王先生續說，今日有軍裝警員前來勸喻為安全起見應考慮關門。他又說，打算關門半日，而他半日可做數十萬元生意，現生意被遊行嚴重影響，希望遊行人士表達意見時考慮不影響他人生計。

拉着硬身行李篋、從深圳來港一天的陳先生稱，希望買到日用品，不知道為何上水的店舖都關了門。被問到會否影響其行程，陳先生說不會，可乘車到其他地方購物。陳先生趁一間雜貨店仍然營業，5分鐘內購買數罐奶粉和數包嬰兒紙尿片後離開。

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