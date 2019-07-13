【逃犯條例．不斷更新】光復上水遊行　主辦者宣布結束籲「明日沙田見」 (17:05)

【17:05】遊行終點附近仍有大批市民聚集並有衝突，警員噴胡椒噴霧及以伸縮警棍打向部分市民。在警員前方的市民舉起雙手。
【17:00】現場有人大叫，呼籲去上水廣場集合。
【16:50】梁金成表示，遊行完滿結束，稱起碼有3萬人參加光復上水，呼籲明日沙田見，並提醒「一個都不能少，齊上齊落」。
【16:37】遊行隊頭已抵達上水花園第一號，隊尾則在新康街。
【16:34】梁金成估計，遊行人數比上周屯門遊行更多，約有2萬至3萬人。
【16:30】遊行隊尾由新城路轉入新功街。
【16:22】有軍裝警員於龍琛路再次叫咪，呼籲遊行隊伍按原定路線，前往上水港鐵站。不反對通知書申請人梁金成拒絕，遊行隊伍繼續往上水花園第一號。
雖然今日光復上水遊行以反水貨客為目標，一眾遊行人士高叫批評警方和建制派的口號為主，包括：「香港警察，知法犯法」、「香港警察，專守廁格」、「最無恥，民建聯」、「沒有暴徒，只有暴政」等。
另外，侯志強準備的數十箱飲品已差不多派完。
【16:11】警方於符興街再次開咪，指遊行人士沒按原定遊行路線，要求遊行人士左轉入新發街。遊行人士沒聽從，繼續前行。
【16:08】有長者指罵遊行人士，被便衣探員勸走。
【16:05】遊行隊尾離開起點運動場。新康街一餐廳向遊行人士派水，有職員向記者承認是響應「侯先生」呼籲，但另一員工否認，表示是自發派水。
【15:57】遊行隊伍轉入新功街，有人高舉本民前前發言人梁天琦肖像之示威牌。
【15:55】遊行起點運動場仍有大批遊行人士繼續出發。遊行人士途中遇上鄉事派的簡炳墀，一度邀請他加入遊行隊伍。
新城路放有超過40箱水及盒裝檸檬茶，供遊行人士免費飲用，並有「歡迎各界來臨上水嘉年華購物」、「支持合法和平遊行」橫額。上水鄉事委員會主席侯志強表示，一眾上水村長自費為遊行人士準備飲品，希望「服務年輕仔女」完成使命。他又稱「唔介意」市民遊行，「一日半日有咩所謂？最緊要大家開心」，又說「年輕人大把前途」，呼籲遊行人士「顧住自己」，避免發生意外。
至於遊行人士要求「杜絕水貨客」等，侯志強表示，自己有跟商戶溝通，提醒做生意亦要兼顧居民感受，讓客人走到一旁拆包裝等；他今日親自走出來，希望政府能關注上水居民的訴求，呼籲政府多關注民生，為居民謀褔利。
對於市民要求政府撤回修訂《逃犯條例》，侯志強認為那是大事，需時研究，不應倉卒處理，「樣樣急躁，大事都唔係咁容易成到」。
【15:45】隊頭約有20多名穿背心的便衣警，當中有3名警員一直以攝錄機拍攝示威者。另外，約30多名軍裝警員在維持秩序。遊行人士現轉入新成路，高呼「香港人加油！民建聯可恥」等口號。
【15:35】遊行出發，有軍裝警員持咪呼籲，指示威人士沒按遊行指定路線行走，要求遊行人士右轉進入隧道，遊行人士沒聽從，大叫「開路」，最終隊伍並無右轉。
【15:22】光復上水遊行今（13日）舉行，平日車水馬龍的上水一帶大街小路大部分店舖關門，人流稀少，鮮見拉行李篋遊客。有鞋店商戶指出，有警員勸喻關門，有周邊商戶選擇全日關店。有藥妝店打算關門半日，店主指出，半日可做數十萬元生意，現生意被遊行嚴重影響，希望遊行人士表達意見時考慮不影響他人生計。
北區水貨客關注組發起今午的「光復上水」遊行，以反水貨客為主題，3時半起在北區運動場出發，遊行至上水花園，預料1000至2000人參與。
午飯時間後所見，新豐街、新財街、巡撫街、新康街、新功街、巷仔街一帶人流很少，少見拖行李篋的旅客，已有數十間藥房、藥妝雜貨店已落閘或落半閘。
下午約2時，新勤街一間鞋店男店主正收拾店面準備關門，他指出，今日人流不及平日的十分之一，亦因看過早前在立法會的衝突場面，擔憂衝突重現而關門，明日（14日）才開門營業。男店主表示，昨日（12日）已有警員到場通知今日有遊行，勸喻為安全起見應考慮關門，今日部分周邊店舖決定全日關門。
藥妝店店主王先生表示，大家都得知今日會有遊行，人流僅平日的十分之一，王先生續說，今日有軍裝警員前來勸喻為安全起見應考慮關門。他又說，打算關門半日，而他半日可做數十萬元生意，現生意被遊行嚴重影響，希望遊行人士表達意見時考慮不影響他人生計。
拉着硬身行李篋、從深圳來港一天的陳先生稱，希望買到日用品，不知道為何上水的店舖都關了門。被問到會否影響其行程，陳先生說不會，可乘車到其他地方購物。陳先生趁一間雜貨店仍然營業，5分鐘內購買數罐奶粉和數包嬰兒紙尿片後離開。
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