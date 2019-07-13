Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
訂閱明報
港聞
即時首頁
港聞
娛樂
經濟
地產
兩岸
國際
體育
文摘
焦點
圖輯
新聞總覽
HOTPICK
港聞
2019年7月13日星期六
劉曉波逝世兩周年 香港德國今有紀念活動 (15:08)
油麻地非華裔男涉虐貓被捕 (14:46)
牛頭角大王爺古廟遭刑毁 神像被盜 (14:33)
徐德義：接種冒牌疫苗不適者應求醫 強調屠房活豬必須「日日清」 (14:08)
【逃犯條例】學者：政府應聘年輕人參與政策研究 用創意貢獻香港 (13:36)
涉賣假疫苗醫務中心 聲明指疫苗已登記 客戶上門報警 (12:25)
【暑假外遊懶人包】一文睇晒防疫重點 當心登革熱‧麻疹‧MERS‧流感 (11:50)
【逃犯條例】青發會委員：政府應了解連儂牆內容解民怨 認同增年輕委員 (11:41)
【逃犯條例】葉劉淑儀倡特首「快閃」落區蒐民意 (11:00)
【逃犯條例】社聯總裁倡設獨立調查委員會 籲社會齊上齊落 (10:07)
葵涌檢12萬元K仔 警拘兩青年 (09:50)
警荃灣檢百萬元K仔拘外籍男 (09:30)
【逃犯條例】警再往大埔連儂隧道拆涉警海報 (09:29)
天晴有驟雨 酷熱天氣警告生效最高33度 (07:29)
柯士甸「連儂牆」男子遇襲案 兩男被捕 (00:51)
大公文匯傳媒集團員工遇襲 警拘兩人 (00:42)
【逃犯條例】港大校長張翔與學生交流40分鐘 答應下周與所有學生公開對話 (00:40)
【逃犯條例】林鄭出席建造商會晚宴 哽咽重申撐警 (23:40)
【逃犯條例】「光復港大」集會 張翔現身與學生交流 (23:40)
【逃犯條例】督察協會去信梁君彥 譴責區諾軒阻警執法粗言侮辱女警 (22:46)
【逃犯條例】網民再發起眾籌英國登報 12小時達標籌得近300萬 (22:21)
【逃犯條例】市民油塘站外建「連儂牆」 男子表不滿惹爭執被警帶走 (22:11)
民建聯支部黨慶晚宴 40網民到場「贈慶」 (21:52)
房委會研加快出售租置計劃屋邨單位 (21:47)
【逃犯條例】周六「光復上水」遊行九巴龍運23線改道或暫停 石湖墟投注站停開 (20:45)
海關首破冒牌疫苗 醫務中心董事職員被捕 (19:56)
【逃犯條例】警批7．14沙田遊行終點改巴士交匯處 九巴龍運46路線改道或暫停 (19:37)
衛生署推免費補種麻疹疫苗 醫護機場員工外傭受惠 (19:08)
【逃犯條例】職工盟發起「黑色星期一」行動 籲逢周一黑衣黑口罩反修例 (19:01)
無業男摔寵物狗 判160小時社服令須付1.5萬醫藥費 (18:50)
【耳念珠菌】瑪嘉烈再證4病人帶菌累計11宗 一人曾轉北大嶼山醫院留醫 (18:24)
【逃犯條例】兩組織去信全港警區促正視濫權 盼緩和警民緊張關係 (18:21)
已故女星尤敏與丈夫合葬龕位遭毁壞 骨灰被盜 (18:19)
狗疑走失誤闖堅尼地城站列車 (18:03)
五旬漢黃大仙墮斃 (17:48)
【逃犯條例】倡和平表達意見減孤單感 心理學家籲包容「連儂牆」 (17:14)
【逃犯條例】楊岳橋再函林鄭 促域外法權處理台灣殺人案 (16:41)
【非洲豬瘟】「日日清」政策致豬價過高 檔主：現仍「蝕住做」 (16:37)
陳帆：尊重對和平理性發表意見 盼市民不要使用暴力 (16:32)
港珠澳大橋第二階段工程招標下月截止 料2021年底完工 (16:28)
海關深圳灣破兩走私案 兩司機被捕 (16:17)
【逃犯條例】「佔旺畫家」涉圍警總襲警被拒保釋 8月2日再訊 (16:10)
東鐵線九龍塘站男子墮軌 送院搶救後不治 (15:54)
【逃犯條例】fb帖文隱喻警大埔撕紙 職工盟斥吉野家解僱廣告員工 吉野家：小編齊齊整整 (15:48)
【交通費補貼】3月份補貼最遲15日領取 2月份逾期補貼申請同日結束 (15:11)
海景嘉福酒店前主管收2.4萬回佣 認罪判240小時服務令須還款 (14:30)
西九龍公路鐵枝飛彈 插穿警方私家車擋風玻璃 (13:43)
收散工回佣逾4.3萬元 高鐵分判商管工認罪還押候判 (13:39)
【逃犯條例】民陣7．21晚辦金鐘集會 展示警通知書稱6．12集會「暴動」 (13:30)
環保團體促政府撤回「明日大嶼」 召集人：憂林鄭把儲備「送中」 (13:23)
休班男警小巴涉非禮17歲少女 准以2000元保釋 (13:13)
同志遊行全裸 浸大男生猥褻罪成罰900元 官：行為藝術非合理辯解 (13:13)
地政食環大埔「連儂隧道」10分鐘清1違泊單車 (12:19)
涉隱瞞採購利益衝突 應科院總監涉公職失當11月開審 (11:58)
15歲女生遭小巴撞斃 死者代表入稟索償 (11:33)
泰漢交收79萬元表被劫 兩漢涉行劫被捕 (11:05)
保安遊樂場瞌睡等上班遇劫 (11:00)
【逃犯條例】王永平稱司局長應問責 感改組行會有姿勢無實際 (10:54)
山頂寶馬避狗失控衝下山坡 (10:47)
元朗雛貓棄垃圾站 4死1獲救 (10:00)
【逃犯條例】王永平憂警現情緒問題 倡輔警民安隊維持「連儂牆」秩序 (09:47)
五旬漢長沙灣「連儂牆」撕紙條釀推撞 涉刑毁被捕 (09:30)
部分時間陽光 最高32度 (07:07)
香港仔連儂牆遭縱火 一男子被捕 (23:59)
白田邨的士司機被斬傷 (23:58)
【逃犯條例】吳思諾：聽青年聲音上連登即可 張建宗談改組青發會：已有全面代表性 (23:09)
行人疏忽傳票案審89日未完 官令辯方證人續作供遭被告申覆核 (22:54)
【逃犯條例．多圖】墮斃梁凌杰告別禮 父母：活下去，才能繼續就不公不義發聲 (22:01)
九龍灣貨車撞巴士 14人傷 (21:48)
【DSE放榜】考生指定時段內可改選JUPAS 成績覆核申請下周一截止 (21:34)
抑鬱漢涉用裸照勒索出牆婦 哽咽辯稱被呼「傻仔」感遭玩弄 (21:19)
回收場20歲男工雙腳陷碎膠機 獲救送院 (21:12)
男子涉酒後駕駛 拒提供呼氣及血液樣本 (21:04)
太古城商場電表跳掣 部分地方停電 (19:53)
牛頭角「連儂牆」義工打不還手 男子被控傷人19日提堂【短片】 (19:30)
【逃犯條例】回應張貼警員個人資料 私隱署：披露資料達欺凌目的即違例 (18:40)
養和東區醫療中心啟用 設亞洲首部磁力共振導航放射治療機減額外輻射傷害 (18:37)
【逃犯條例】王志民：中央堅定支持林鄭繼續依法施政 警隊履行職責 (17:44)
【逃犯條例】 政府澄清大埔連儂隧道「不清牆」 (17:10)
【逃犯條例】7傳媒工會發起周日新聞界靜默遊行 (16:22)
旺角大衝突3人涉暴動刑毀提堂 辯方爭議被告衣物顏色 (15:59)
調查：四成家長稱子女升小後 學業令親子關係變差 (15:32)
女子婚外情疑遭禁錮強姦 辯方：被告有如一部提款機 (15:20)
【多圖】尖沙嘴「驚安之殿堂」明開幕 (15:10)
【逃犯條例】連儂牆遍地開花 陳肇始：食環倘收投訴會評估如何處理 (14:51)
反修例期間港人抑鬱比率達9.1% 梁卓偉：社會現「精神健康疫症」 (14:36)
趙永佳稱通識科整體是成功 陳曦彤：課堂讓激進學生聆聽意見 (14:35)
華懋慈善基金入稟 申換龔如心遺產管理人 (14:25)
涉強姦女網友罪成囚5年半 休班警上訴得直 (14:08)
【逃犯條例】「連儂牆」爆衝突 民主派聯署籲警從速執法 (13:51)
【何志平案】何志平4理由上訴求撤罪 稱涉案金錢非美國匯出 (12:52)
教育局調查：逾九成受訪僱主滿意本地畢業生表現 (12:44)
地球之友前經理虛報學歷 判240小時社服令 (12:10)
林鄭取消出席母校音樂劇活動 (11:45)
稱通識IES不可或缺 文憑試狀元：訓練思維 學做專題技巧 (10:59)
【逃犯條例】林鄭倡改組青發委 民建聯委員稱對政府失望 (10:50)
立法會取消紅色警示 梁美芬憂安全問題 (10:40)
將軍澳醫務所遭淋油寫「庸醫」 (10:24)
【逃犯條例】陳方安生：若林鄭繼續不理市民心聲 遲早有人要求「人頭落地」 (09:49)
多雲有驟雨 最高31度 (07:15)
下一篇
上一篇
油麻地非華裔男涉虐貓被捕
(14:46)
prev
next
早上8時許，油麻地彌敦道525號一名大廈保安聽到走廊有嘈吵聲傳出，於是報警。警方到場發現兩隻受傷的貓，並拘捕一名手腳被抓傷的27歲非華裔男子，涉嫌殘酷對待動物。
相關字詞﹕
殘酷對待動物
編輯推介
上 / 下一篇新聞
劉曉波逝世兩周年 香港德國今有紀念活動 (15:08)
油麻地非華裔男涉虐貓被捕 (14:46)
牛頭角大王爺古廟遭刑毁 神像被盜 (14:33)
徐德義：接種冒牌疫苗不適者應求醫 強調屠房活豬必須「日日清」 (14:08)
【逃犯條例】學者：政府應聘年輕人參與政策研究 用創意貢獻香港 (13:36)
涉賣假疫苗醫務中心 聲明指疫苗已登記 客戶上門報警 (12:25)
【暑假外遊懶人包】一文睇晒防疫重點 當心登革熱‧麻疹‧MERS‧流感 (11:50)
【逃犯條例】青發會委員：政府應了解連儂牆內容解民怨 認同增年輕委員 (11:41)
【逃犯條例】葉劉淑儀倡特首「快閃」落區蒐民意 (11:00)
【逃犯條例】社聯總裁倡設獨立調查委員會 籲社會齊上齊落 (10:07)
葵涌檢12萬元K仔 警拘兩青年 (09:50)
警荃灣檢百萬元K仔拘外籍男 (09:30)
【逃犯條例】警再往大埔連儂隧道拆涉警海報 (09:29)
天晴有驟雨 酷熱天氣警告生效最高33度 (07:29)
柯士甸「連儂牆」男子遇襲案 兩男被捕 (00:51)
大公文匯傳媒集團員工遇襲 警拘兩人 (00:42)
【逃犯條例】港大校長張翔與學生交流40分鐘 答應下周與所有學生公開對話 (00:40)
【逃犯條例】林鄭出席建造商會晚宴 哽咽重申撐警 (23:40)
【逃犯條例】「光復港大」集會 張翔現身與學生交流 (23:40)
【逃犯條例】督察協會去信梁君彥 譴責區諾軒阻警執法粗言侮辱女警 (22:46)
【逃犯條例】網民再發起眾籌英國登報 12小時達標籌得近300萬 (22:21)
【逃犯條例】市民油塘站外建「連儂牆」 男子表不滿惹爭執被警帶走 (22:11)
民建聯支部黨慶晚宴 40網民到場「贈慶」 (21:52)
房委會研加快出售租置計劃屋邨單位 (21:47)
【逃犯條例】周六「光復上水」遊行九巴龍運23線改道或暫停 石湖墟投注站停開 (20:45)
海關首破冒牌疫苗 醫務中心董事職員被捕 (19:56)
【逃犯條例】警批7．14沙田遊行終點改巴士交匯處 九巴龍運46路線改道或暫停 (19:37)
衛生署推免費補種麻疹疫苗 醫護機場員工外傭受惠 (19:08)
【逃犯條例】職工盟發起「黑色星期一」行動 籲逢周一黑衣黑口罩反修例 (19:01)
無業男摔寵物狗 判160小時社服令須付1.5萬醫藥費 (18:50)
【耳念珠菌】瑪嘉烈再證4病人帶菌累計11宗 一人曾轉北大嶼山醫院留醫 (18:24)
【逃犯條例】兩組織去信全港警區促正視濫權 盼緩和警民緊張關係 (18:21)
已故女星尤敏與丈夫合葬龕位遭毁壞 骨灰被盜 (18:19)
狗疑走失誤闖堅尼地城站列車 (18:03)
五旬漢黃大仙墮斃 (17:48)
【逃犯條例】倡和平表達意見減孤單感 心理學家籲包容「連儂牆」 (17:14)
【逃犯條例】楊岳橋再函林鄭 促域外法權處理台灣殺人案 (16:41)
【非洲豬瘟】「日日清」政策致豬價過高 檔主：現仍「蝕住做」 (16:37)
陳帆：尊重對和平理性發表意見 盼市民不要使用暴力 (16:32)
港珠澳大橋第二階段工程招標下月截止 料2021年底完工 (16:28)
海關深圳灣破兩走私案 兩司機被捕 (16:17)
【逃犯條例】「佔旺畫家」涉圍警總襲警被拒保釋 8月2日再訊 (16:10)
東鐵線九龍塘站男子墮軌 送院搶救後不治 (15:54)
【逃犯條例】fb帖文隱喻警大埔撕紙 職工盟斥吉野家解僱廣告員工 吉野家：小編齊齊整整 (15:48)
【交通費補貼】3月份補貼最遲15日領取 2月份逾期補貼申請同日結束 (15:11)
海景嘉福酒店前主管收2.4萬回佣 認罪判240小時服務令須還款 (14:30)
西九龍公路鐵枝飛彈 插穿警方私家車擋風玻璃 (13:43)
收散工回佣逾4.3萬元 高鐵分判商管工認罪還押候判 (13:39)
【逃犯條例】民陣7．21晚辦金鐘集會 展示警通知書稱6．12集會「暴動」 (13:30)
環保團體促政府撤回「明日大嶼」 召集人：憂林鄭把儲備「送中」 (13:23)
休班男警小巴涉非禮17歲少女 准以2000元保釋 (13:13)
同志遊行全裸 浸大男生猥褻罪成罰900元 官：行為藝術非合理辯解 (13:13)
地政食環大埔「連儂隧道」10分鐘清1違泊單車 (12:19)
涉隱瞞採購利益衝突 應科院總監涉公職失當11月開審 (11:58)
15歲女生遭小巴撞斃 死者代表入稟索償 (11:33)
泰漢交收79萬元表被劫 兩漢涉行劫被捕 (11:05)
保安遊樂場瞌睡等上班遇劫 (11:00)
【逃犯條例】王永平稱司局長應問責 感改組行會有姿勢無實際 (10:54)
山頂寶馬避狗失控衝下山坡 (10:47)
元朗雛貓棄垃圾站 4死1獲救 (10:00)
【逃犯條例】王永平憂警現情緒問題 倡輔警民安隊維持「連儂牆」秩序 (09:47)
五旬漢長沙灣「連儂牆」撕紙條釀推撞 涉刑毁被捕 (09:30)
部分時間陽光 最高32度 (07:07)
香港仔連儂牆遭縱火 一男子被捕 (23:59)
白田邨的士司機被斬傷 (23:58)
【逃犯條例】吳思諾：聽青年聲音上連登即可 張建宗談改組青發會：已有全面代表性 (23:09)
行人疏忽傳票案審89日未完 官令辯方證人續作供遭被告申覆核 (22:54)
【逃犯條例．多圖】墮斃梁凌杰告別禮 父母：活下去，才能繼續就不公不義發聲 (22:01)
九龍灣貨車撞巴士 14人傷 (21:48)
【DSE放榜】考生指定時段內可改選JUPAS 成績覆核申請下周一截止 (21:34)
抑鬱漢涉用裸照勒索出牆婦 哽咽辯稱被呼「傻仔」感遭玩弄 (21:19)
回收場20歲男工雙腳陷碎膠機 獲救送院 (21:12)
男子涉酒後駕駛 拒提供呼氣及血液樣本 (21:04)
太古城商場電表跳掣 部分地方停電 (19:53)
牛頭角「連儂牆」義工打不還手 男子被控傷人19日提堂【短片】 (19:30)
【逃犯條例】回應張貼警員個人資料 私隱署：披露資料達欺凌目的即違例 (18:40)
養和東區醫療中心啟用 設亞洲首部磁力共振導航放射治療機減額外輻射傷害 (18:37)
【逃犯條例】王志民：中央堅定支持林鄭繼續依法施政 警隊履行職責 (17:44)
【逃犯條例】 政府澄清大埔連儂隧道「不清牆」 (17:10)
【逃犯條例】7傳媒工會發起周日新聞界靜默遊行 (16:22)
旺角大衝突3人涉暴動刑毀提堂 辯方爭議被告衣物顏色 (15:59)
調查：四成家長稱子女升小後 學業令親子關係變差 (15:32)
女子婚外情疑遭禁錮強姦 辯方：被告有如一部提款機 (15:20)
【多圖】尖沙嘴「驚安之殿堂」明開幕 (15:10)
【逃犯條例】連儂牆遍地開花 陳肇始：食環倘收投訴會評估如何處理 (14:51)
反修例期間港人抑鬱比率達9.1% 梁卓偉：社會現「精神健康疫症」 (14:36)
趙永佳稱通識科整體是成功 陳曦彤：課堂讓激進學生聆聽意見 (14:35)
華懋慈善基金入稟 申換龔如心遺產管理人 (14:25)
涉強姦女網友罪成囚5年半 休班警上訴得直 (14:08)
【逃犯條例】「連儂牆」爆衝突 民主派聯署籲警從速執法 (13:51)
【何志平案】何志平4理由上訴求撤罪 稱涉案金錢非美國匯出 (12:52)
教育局調查：逾九成受訪僱主滿意本地畢業生表現 (12:44)
地球之友前經理虛報學歷 判240小時社服令 (12:10)
林鄭取消出席母校音樂劇活動 (11:45)
稱通識IES不可或缺 文憑試狀元：訓練思維 學做專題技巧 (10:59)
【逃犯條例】林鄭倡改組青發委 民建聯委員稱對政府失望 (10:50)
立法會取消紅色警示 梁美芬憂安全問題 (10:40)
將軍澳醫務所遭淋油寫「庸醫」 (10:24)
【逃犯條例】陳方安生：若林鄭繼續不理市民心聲 遲早有人要求「人頭落地」 (09:49)
多雲有驟雨 最高31度 (07:15)
劉曉波逝世兩周年 香港德國今有紀念活動
牛頭角大王爺古廟遭刑毁 神像被盜
徐德義：接種冒牌疫苗不適者應求醫 強調屠房活豬必須「日日清」
【逃犯條例】學者：政府應聘年輕人參與政策研究 用創意貢獻香港
涉賣假疫苗醫務中心 聲明指疫苗已登記 客戶上門報警
【暑假外遊懶人包】一文睇晒防疫重點 當心登革熱‧麻疹‧MERS‧流感
【逃犯條例】青發會委員：政府應了解連儂牆內容解民怨 認同增年輕委員
【逃犯條例】葉劉淑儀倡特首「快閃」落區蒐民意
【逃犯條例】社聯總裁倡設獨立調查委員會 籲社會齊上齊落
葵涌檢12萬元K仔 警拘兩青年
警荃灣檢百萬元K仔拘外籍男
【逃犯條例】警再往大埔連儂隧道拆涉警海報
天晴有驟雨 酷熱天氣警告生效最高33度
柯士甸「連儂牆」男子遇襲案 兩男被捕
大公文匯傳媒集團員工遇襲 警拘兩人
【逃犯條例】港大校長張翔與學生交流40分鐘 答應下周與所有學生公開對話
【逃犯條例】林鄭出席建造商會晚宴 哽咽重申撐警
【逃犯條例】「光復港大」集會 張翔現身與學生交流
【逃犯條例】督察協會去信梁君彥 譴責區諾軒阻警執法粗言侮辱女警
【逃犯條例】網民再發起眾籌英國登報 12小時達標籌得近300萬
【逃犯條例】市民油塘站外建「連儂牆」 男子表不滿惹爭執被警帶走
民建聯支部黨慶晚宴 40網民到場「贈慶」
房委會研加快出售租置計劃屋邨單位
【逃犯條例】周六「光復上水」遊行九巴龍運23線改道或暫停 石湖墟投注站停開
海關首破冒牌疫苗 醫務中心董事職員被捕
【逃犯條例】警批7．14沙田遊行終點改巴士交匯處 九巴龍運46路線改道或暫停
衛生署推免費補種麻疹疫苗 醫護機場員工外傭受惠
【逃犯條例】職工盟發起「黑色星期一」行動 籲逢周一黑衣黑口罩反修例
無業男摔寵物狗 判160小時社服令須付1.5萬醫藥費
【耳念珠菌】瑪嘉烈再證4病人帶菌累計11宗 一人曾轉北大嶼山醫院留醫
【逃犯條例】兩組織去信全港警區促正視濫權 盼緩和警民緊張關係
已故女星尤敏與丈夫合葬龕位遭毁壞 骨灰被盜
狗疑走失誤闖堅尼地城站列車
五旬漢黃大仙墮斃
【逃犯條例】倡和平表達意見減孤單感 心理學家籲包容「連儂牆」
【逃犯條例】楊岳橋再函林鄭 促域外法權處理台灣殺人案
【非洲豬瘟】「日日清」政策致豬價過高 檔主：現仍「蝕住做」
陳帆：尊重對和平理性發表意見 盼市民不要使用暴力
港珠澳大橋第二階段工程招標下月截止 料2021年底完工
海關深圳灣破兩走私案 兩司機被捕
【逃犯條例】「佔旺畫家」涉圍警總襲警被拒保釋 8月2日再訊
東鐵線九龍塘站男子墮軌 送院搶救後不治
【逃犯條例】fb帖文隱喻警大埔撕紙 職工盟斥吉野家解僱廣告員工 吉野家：小編齊齊整整
【交通費補貼】3月份補貼最遲15日領取 2月份逾期補貼申請同日結束
海景嘉福酒店前主管收2.4萬回佣 認罪判240小時服務令須還款
西九龍公路鐵枝飛彈 插穿警方私家車擋風玻璃
收散工回佣逾4.3萬元 高鐵分判商管工認罪還押候判
【逃犯條例】民陣7．21晚辦金鐘集會 展示警通知書稱6．12集會「暴動」
環保團體促政府撤回「明日大嶼」 召集人：憂林鄭把儲備「送中」
休班男警小巴涉非禮17歲少女 准以2000元保釋
同志遊行全裸 浸大男生猥褻罪成罰900元 官：行為藝術非合理辯解
地政食環大埔「連儂隧道」10分鐘清1違泊單車
涉隱瞞採購利益衝突 應科院總監涉公職失當11月開審
15歲女生遭小巴撞斃 死者代表入稟索償
泰漢交收79萬元表被劫 兩漢涉行劫被捕
保安遊樂場瞌睡等上班遇劫
【逃犯條例】王永平稱司局長應問責 感改組行會有姿勢無實際
山頂寶馬避狗失控衝下山坡
元朗雛貓棄垃圾站 4死1獲救
【逃犯條例】王永平憂警現情緒問題 倡輔警民安隊維持「連儂牆」秩序
五旬漢長沙灣「連儂牆」撕紙條釀推撞 涉刑毁被捕
部分時間陽光 最高32度
香港仔連儂牆遭縱火 一男子被捕
白田邨的士司機被斬傷
【逃犯條例】吳思諾：聽青年聲音上連登即可 張建宗談改組青發會：已有全面代表性
行人疏忽傳票案審89日未完 官令辯方證人續作供遭被告申覆核
【逃犯條例．多圖】墮斃梁凌杰告別禮 父母：活下去，才能繼續就不公不義發聲
九龍灣貨車撞巴士 14人傷
【DSE放榜】考生指定時段內可改選JUPAS 成績覆核申請下周一截止
抑鬱漢涉用裸照勒索出牆婦 哽咽辯稱被呼「傻仔」感遭玩弄
回收場20歲男工雙腳陷碎膠機 獲救送院
男子涉酒後駕駛 拒提供呼氣及血液樣本
太古城商場電表跳掣 部分地方停電
牛頭角「連儂牆」義工打不還手 男子被控傷人19日提堂【短片】
【逃犯條例】回應張貼警員個人資料 私隱署：披露資料達欺凌目的即違例
養和東區醫療中心啟用 設亞洲首部磁力共振導航放射治療機減額外輻射傷害
【逃犯條例】王志民：中央堅定支持林鄭繼續依法施政 警隊履行職責
【逃犯條例】 政府澄清大埔連儂隧道「不清牆」
【逃犯條例】7傳媒工會發起周日新聞界靜默遊行
旺角大衝突3人涉暴動刑毀提堂 辯方爭議被告衣物顏色
調查：四成家長稱子女升小後 學業令親子關係變差
女子婚外情疑遭禁錮強姦 辯方：被告有如一部提款機
【多圖】尖沙嘴「驚安之殿堂」明開幕
【逃犯條例】連儂牆遍地開花 陳肇始：食環倘收投訴會評估如何處理
反修例期間港人抑鬱比率達9.1% 梁卓偉：社會現「精神健康疫症」
趙永佳稱通識科整體是成功 陳曦彤：課堂讓激進學生聆聽意見
華懋慈善基金入稟 申換龔如心遺產管理人
涉強姦女網友罪成囚5年半 休班警上訴得直
【逃犯條例】「連儂牆」爆衝突 民主派聯署籲警從速執法
【何志平案】何志平4理由上訴求撤罪 稱涉案金錢非美國匯出
教育局調查：逾九成受訪僱主滿意本地畢業生表現
地球之友前經理虛報學歷 判240小時社服令
林鄭取消出席母校音樂劇活動
稱通識IES不可或缺 文憑試狀元：訓練思維 學做專題技巧
【逃犯條例】林鄭倡改組青發委 民建聯委員稱對政府失望
立法會取消紅色警示 梁美芬憂安全問題
將軍澳醫務所遭淋油寫「庸醫」
【逃犯條例】陳方安生：若林鄭繼續不理市民心聲 遲早有人要求「人頭落地」
多雲有驟雨 最高31度
prev
next