【逃犯條例】學者：政府應聘年輕人參與政策研究　用創意貢獻香港 (13:36)

陳麗雲表示，現在流行「be water」，市民應像水一樣流動，需要時可躲起來睡一覺，充滿熱誠時也可如「水蒸氣」般走出來。她稱，整個運動都是為了推動民主，不同聲音也是為了香港好，大家應學會求同存異和包容不同觀點。

她續稱，現時政府太過「小」，因過去一直控制公務員數目，並無空間聘請有創意的年輕人。她建議政府多開放空間做政策研究，並最好聘請年輕人直接參與，讓他們用創意為香港貢獻。

對於反修例事件中，有警員被「起底」，警察臨牀心理學家馮浩堅出席同一節目時表示，他們曾致電給被「起底」的警員了解情况，大部分警員不擔心自己受影響，反而最擔心家人被牽連，「自己做維護法紀的工作，卻保護不了家人」。

馮浩堅稱，有警員得悉自己被「起底」後，下班後不會立即回家，會在附近閒逛，避免有人跟蹤他回家。因此，馮浩堅說市民不能低估環境氣氛對警員情緒的影響。

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