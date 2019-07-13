【逃犯條例】青發會委員：政府應了解連儂牆內容解民怨　認同增年輕委員 (11:41)

近期多場反《逃犯條例》修訂遊行參加者以年輕人為主，特首林鄭月娥周二（9日）見記者時，承諾改革青年發展委員會，蒐集民意。身兼委員的民建聯區議員林琳今早（13日）在港台節目表示，政府應更改接觸市民的方法解決民怨，例如了解連儂牆告示貼的內容，她又認同可增加年輕委員，但並不是唯一方法。
林琳表示，政府應更改接觸市民的方法，例如「不如你去連儂牆看看，因為是一個很簡單的動作，你覺得是和平表達意見的人，他的意見你為什麼不拿幾張下來看看？」讓市民覺得政府態度有改變，再嘗試邀市民對話。
她說，增加年輕委員「絕對好」，各個年齡層的意見都有參考價值，但「並不是唯一方法」。她指出，青發會現時開會密度未必可處理複雜的政治議題，或需設立「青年政治委員會」討論，否則青發會會變成「迷你政府」。
港大學生會評議會時事委員會署理主席彭家浩於同一節目中指出，青發會鼓勵年輕人議政、論政及參政，但身為年輕人的羅冠聰卻被取消立法會議員資格，批評政府作風是一方面做「諮詢」，一方面做「政治任務」，質疑政府是否有誠意。
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