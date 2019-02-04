【逃犯條例】港大校長張翔與學生交流40分鐘　答應下周與所有學生公開對話 (00:40)

港大校長張翔昨晚（12日）深夜，在學生抗議聲中打開府邸大閘與學生交流，對話約40分鐘，直至今日（12日）凌晨約零時許完結，張翔答應下周之內會與所有學生公開對話。
對話期間，有學生問張翔會否收回7月3日的言論，認為他未有對學生展示支持及理解，亦有學生問他會否將七一事件定性為公民抗命，以及會否讓警方進入校園拘捕學生等。
張翔強調，暴力不是出路，不接受任何一方的暴力。他認為，市民有權表達不滿，上街遊行不是暴力，但打破玻璃等行為是暴力，他當日相當擔心市民，包括學生安全。他又說，若警察沒搜查令，不會容許警方進入校園。
對話期間，有學生批評張翔重複論點，亦有學生提出因已夜深，希望另外安排公開對話，張翔答應下周內與學生公開對話。
香港大學學生會評議會大學事務委員會昨晚在校舉行「光復港大」集會，不滿校長張翔言論及要求他回應訴求，包括收回7月3日言論、停止譴責示威者等，現場所見逾300人出席。
至集會尾聲，港大學生會評議會大學事務委員會署理主席黃程鋒表示，校長張翔並無現身回應，號召同學遊行至校長府邸要求張翔回應。學生抵達後在府邸外貼上訴求，表示要建港大連儂牆，並以白油漆在地上寫標語。校長張翔其後現身，答應與學生交流，並打開大閘。因人太多，眾人轉到府邸外的大學道對話。
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