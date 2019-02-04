【逃犯條例】港大校長張翔與學生交流40分鐘　答應下周與所有學生公開對話 (00:40)

相關報道：「光復港大」集會 張翔打開府邸大閘與學生討論

對話期間，有學生問張翔會否收回7月3日的言論，認為他未有對學生展示支持及理解，亦有學生問他會否將七一事件定性為公民抗命，以及會否讓警方進入校園拘捕學生等。

張翔強調，暴力不是出路，不接受任何一方的暴力。他認為，市民有權表達不滿，上街遊行不是暴力，但打破玻璃等行為是暴力，他當日相當擔心市民，包括學生安全。他又說，若警察沒搜查令，不會容許警方進入校園。

對話期間，有學生批評張翔重複論點，亦有學生提出因已夜深，希望另外安排公開對話，張翔答應下周內與學生公開對話。

香港大學學生會評議會大學事務委員會昨晚在校舉行「光復港大」集會，不滿校長張翔言論及要求他回應訴求，包括收回7月3日言論、停止譴責示威者等，現場所見逾300人出席。

至集會尾聲，港大學生會評議會大學事務委員會署理主席黃程鋒表示，校長張翔並無現身回應，號召同學遊行至校長府邸要求張翔回應。學生抵達後在府邸外貼上訴求，表示要建港大連儂牆，並以白油漆在地上寫標語。校長張翔其後現身，答應與學生交流，並打開大閘。因人太多，眾人轉到府邸外的大學道對話。

逃犯條例 相關報道：

林鄭出席建造商會晚宴 哽咽重申撐警

網民再發起眾籌英國登報 12小時達標籌得近300萬

市民油塘站外建「連儂牆」 男子表不滿惹爭執被警帶走

周六「光復上水」遊行九巴龍運23線改道或暫停 石湖墟投注站停開

警批7．14沙田遊行終點改巴士交匯處 九巴龍運46路線改道或暫停

職工盟發起「黑色星期一」行動 籲逢周一黑衣黑口罩反修例

兩組織去信全港警區促正視濫權 盼緩和警民緊張關係

倡和平表達意見減孤單感 心理學家籲包容「連儂牆」

楊岳橋再函林鄭 促域外管轄權處理台灣殺人案

「佔旺畫家」涉圍警總襲警被拒保釋 8月2日再訊

民陣7．21晚辦金鐘集會 展示警通知書稱6．12集會「暴動」

督察協會去信梁君彥 譴責區諾軒阻警執法粗言侮辱女警

帖文隱喻警方大埔撕紙 職工盟：吉野家廣告人員被解僱

王永平稱司局長應問責 感改組行會有姿勢無實際

王永平憂警現情緒問題 倡輔警民安隊維持「連儂牆」秩序

五旬漢長沙灣「連儂牆」撕紙條釀推撞

「不要將社區戰場帶回家」 葉兆輝籲父母勿「每句say no」

周六「光復上水」申請人：「中間人」游說取消 侯志強：和平遊行樂見其成

王志民：中央堅定撐林鄭依法施政