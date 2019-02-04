【暑假外遊懶人包】一文睇晒防疫重點　當心登革熱‧麻疹‧MERS‧流感 (11:50)

傳染病情況及相關預防措施：

登革熱

香港今年截至7月4日共錄得73宗個案，均為外地傳入，主要從泰國（15宗）、馬來西亞（14宗）和印尼（12宗）傳入。6月28至7月4日的一周內，錄得6宗外地傳入個案，病人於潛伏期內曾到馬來西亞（2宗）、馬爾代夫（2宗）、柬埔寨（1宗）和泰國（1宗）。

衛生防護中心建議，外遊時應穿着寬鬆、淺色的長袖上衣及長褲，並於外露的皮膚及衣服塗上含避蚊胺成分的昆蟲驅避劑。如從受登革熱或寨卡病毒感染的影響地區返港，應分別在14日或至少21日內繼續使用昆蟲驅避劑。

麻疹

今年香港的麻疹數字飈升，全球情况更為嚴重。按世衛的臨時數字，今年首3個月全球麻疹個案數目為去年同期的4倍。在東南亞，菲律賓今年出現的麻疹爆發持續，截至5月11日已錄得近35,000宗個案，部分國家如馬來西亞、泰國及越南的發病率大幅高於香港。

衛生防護中心表示，接種疫苗是預防麻疹最有效方法，未完成疫苗接種、疫苗接種紀錄不明或對麻疹免疫力有疑問的人士，應於出發前至少兩星期，就接種疫苗事宜諮詢醫生意見。懷孕婦女及計劃懷孕婦女若對麻疹沒有免疫力，不應前往爆發麻疹的目的地。

中東呼吸綜合症

中東國家，尤其是沙特阿拉伯，至今仍持續呈報中東呼吸綜合症（MERS）個案。駱駝屬中東呼吸綜合症冠狀病毒的宿主，外遊人士應避免到有駱駝的農場、農莊或市場，亦應避免接觸病人及動物，特別是駱駝。

季節性流感

2019年流感季節在部分國家，包括澳洲、智利、南非及新西蘭較往年提早開始，而澳洲今年的流感活躍程度較往年同期高，大部分流感確診個案為甲型流感，但乙型流感的比例亦穩定增加。

要避免受感染，應在雙手受污染時使用梘液和清水洗手，或用含70%至80%的酒精搓手液潔淨雙手。如出現呼吸道感染病徵，應佩戴口罩，避免前往人多擠迫或空氣流通欠佳的公眾地方。

市民可到衛生防護中心專頁，了解更多相關傳染病的詳情。

（衛生防護中心）