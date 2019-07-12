【逃犯條例】林鄭出席建造商會晚宴　哽咽重申撐警 (23:40)

本報向多名與會者了解，確認林鄭月娥發表撐警言論，表示她致辭時雖未有講稿在手，但引述林太談論到香港時局時，對於近期社會出現實串示威表示「不好意思」，並表示感謝警察。亦有與會者指出，林鄭月娥也說香港青年都是很好，不會怪責示威者者，表示青年是明日社會棟樑；林太亦說，法治對香港十分重要。

網上討論區有帖文指出，林鄭月娥席間提到「不會出賣警隊」及自稱常被人狙擊而感生命受威脅，與會者均未能證實，或表示不肯定林太有這說法。對於特首曾否說過「不會出賣警隊」的言論，特首辦表示沒有評論。

有與會者相信，林鄭月娥與建造業界的關係始於10多年前時任發展局長，今晚在席亦有其朋友，因此心情較激動。據悉，今晚是商會的私人晚宴，並因應近日的反修例風波而作幾手準備，除邀請林鄭月娥出席，亦有邀請其他政府官員。有與會者指出，林鄭月娥原定逗留半小時，但與會者十分支持她，爭取與她合照及問好，結果林太幾乎留足全程，並向出席支持表示「感動」。

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