【逃犯條例】市民油塘站外建「連儂牆」　男子表不滿惹爭執被警帶走 (22:11)

在旁協助派發便條紙的錢小姐表示，政府對於民意一直非常冷酷與高傲，令市民憤怒久未消散，連儂牆如今散落多區，讓市民繼續表達訴求及不滿，「現在是keep住怒火，但我們的怒火不是像有些人般用拳頭渲泄，只是用筆和紙表達」。對於過去數日有市民撕毁部分地區的連儂牆，她認為那些人惡意破壞，只是為了渲泄情緒，希望他們尊重其他市民和平表達意見的方法。她指出，任何人都可在連儂牆和平表達意見，當中亦有人表示支持警察。

活動吸引逾百市民圍觀及寫便條紙。有市民大叫「五大訴求，缺一不可」，另有戴口罩的市民數度大叫「反送中、反惡法、撤回條例 」、「追究警隊濫權、成立獨立調查委員會」等口號。其間一名上身赤裸男子到場一度與市民口角，其後被便衣警員拉走離場。

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