【逃犯條例】「光復港大」集會　張翔現身與學生交流 (23:40)

【23:26】港大校長張翔現身，打開大閘讓傳媒及學生進入校長府邸。

【23:16】 港大政治與公共行政學系教授陳祖為說，與校長聯絡後，校長會開門讓學生進入，並於一樓與學生見面，但希望他們不要進入除指定房間以外的其他地方。

【22:48】遊行隊伍抵達港大校長府邸，黃程鋒表示，要將校長官邸外牆變為「連儂牆」，向校長張翔表達意見。

【22:28】港大學生事務長梁若芊於集會尾聲代張翔發言稱，校長有事沒法出席晚會。全場即報以噓聲。她代張翔稱，希望找機會與師生交流及討論香港現時面對的困難，於更深、更廣層面明白問題的背後原因。梁若芊之後再讀出張翔第二篇聲明概要。

港大學生會評議會大學事務委員會署理主席黃程鋒指出，張翔沒現身回應，呼籲大家一同遊行至校長府邸，遊行隊伍隨即出發。逾百人的遊行隊伍沿路大叫「收回言論，光復港大」、「沒有暴徒，只有暴政」。

【21:51】香港大學學生會評議會大學事務委員會晚上在校舉行「光復港大」集會，不滿校長張翔言論及要求他回應訴求，包括收回7月3日言論、停止譴責示威者等，現場所見逾300人出席。

大會代表發言時說，張翔第二次聲明只重複言論，未有反思，批評他未有與學生同行。大會代表又指出，是次集會不是要批鬥師長，而是給予張翔嚴厲警告；又質疑他能否勝任校長一職，學生會繼續監察其工作。

港大學生會評議會大學事務委員會署理主席黃程鋒表示，學生的三個訴求簡單及清晰，包括「收回7月3日之言論，停止譴責示威者」、「承諾捍衛學生及教職員之言論自由」、「承諾學生及教職員不會因參與社會運動受到處分」。黃程鋒批評，張翔無視政權暴力，只譴責片面暴力。黃程鋒說，張翔的言行代表港大，批評他以科學家身分掩飾自己失言的過失，令他感不屑。

黃程鋒稱，港大與政治密不可分，港大校長有處理政治危機的任務，「認錯並不可恥，死性不改才是無恥」，要求張翔正面回應訴求，站出來成為港大的守護者。

港大政治與公共行政學系教授陳祖為及港大各學會亦輪流發言。

集會期間兩名中年男子持寫有「支持言論自由（包括校長）」、「反欺凌」、「支持法治」的紙牌到場。

另外，港大李國賢堂掛有寫上「媚共張翔港大之恥」的直幡。

七一立法會衝擊事件後兩日，張翔發表聲明，表示對立法會發生的暴力事件深感痛心，認為對破壞行動應予譴責，港大學生、舊生和職員發起聯署，要求張翔收回「冷血聲明」，並於周三（10日）遞交聯署，張翔現身接收。他同日晚上再發聲明表示，反對任何一方的暴力。

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