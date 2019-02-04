【逃犯條例】周六「光復上水」遊行九巴龍運23線改道或暫停　石湖墟投注站停開 (20:45)

網民發起周六（13日）舉行「光復上水」遊行，料約1000至2000人參加，警方已發出不反對通知書。九巴及龍運巴士因應遊行，周六共有23條路線改道或暫停服務。另外，馬會亦決定周六暫停上水石湖墟場外投注處的服務。
九巴受影響路線：
改道及改站：70K、73B、73K、77K、78K、79K、261、270A、270B、273A、273B、276、276P、277E、278X、279X、373、673、W3
暫停服務：270、273D
龍運受影響路線：
改道及改站：A43、A43P
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