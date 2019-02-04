【逃犯條例】警批7．14沙田遊行終點改巴士交匯處　九巴龍運46路線改道或暫停 (19:37)

反修訂《逃犯條例》遊行「遍地開花」，有網民發起下周日（14日）於沙田遊行，警方今日（12日）發出不反對通知書，但要求將終點改到幾百米外的沙田站巴士交匯處。香港郵政宣布，沙田中央郵政局郵政信箱大堂將於遊行當日關閉，而46條九巴及龍運巴士路線將於當日改道、改站或暫停服務。
有網民早前委託社區關注組織「沙田一隅」召集人梁延豐及沙田區議員陳兆陽，向警方申請遊行不反對通知書，申請於下周日下午2時半舉行集會，下午3時半起步，並由車公廟對出的翠田街足球場出發，途經車公廟路、獅子山隧道公路、沙田正街、橫壆街、沙田鄉事會路、排頭街，終點為沙田政府合署。
警方今日發出不反對通知書，並列明整個集會及遊行進行期間，均須維持良好秩序和公共安全。「沙田一隅」於社交網站Facebook專頁指出，警方臨時以商場Homesquare停車場有車出入及舉行優惠日、以及需於排頭街實施人流管制為由，要求將終點改到幾百米外的沙田站巴士交匯處。專頁亦貼文指出，將於當日晚上8時正，於沙田大會堂百步梯，舉行大型放映會，播放關於梁天琦的紀錄片《地厚天高》。
香港郵政今日宣布，鑑於下周日於沙田政府合署外有公眾活動進行，位於該合署內的沙田中央郵政局郵政信箱大堂將於當日關閉，服務將暫停。
為配合警方於下周日的公眾遊行交通安排，九巴當日將有41條路線改道及改站，3條路線暫停服務，龍運則有2條路線改道及改站。以下路線的巴士站，將於臨時改道期間，暫停提供智能手機及網上到站時間預報服務：
九巴路線：
改道及改站
40X、47A、47X、48X、49X、72、72A、80K、80M、80X、81、81C、81K、82K、83K、85、85B、85K、86、86A、86K、87B、88、88K、88X、89、89B、89X、170、182、249X、263、269D、280X、281M、287X、288、289R、299X、888、W3
暫停服務
282、283、284
龍運路線：
改道及改站
A41、E42
九巴及龍運指出，上述臨時改道措施或會因應現場警方指示及實際情況作出調整，受影響路線的班次會有所延誤，提醒乘客預留充裕的出行時間。
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