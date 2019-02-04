【逃犯條例】網民再發起眾籌英國登報　12小時達標籌得近300萬 (22:21)

【22:20】「連登討論區」網民發起的眾籌在開始約12小時後已經達標，至今籌得30.5萬英鎊（近300萬港元）。眾籌目標原為30萬英鎊。
【18:11】《逃犯條例》修訂風波持續，繼早前有網民發起眾籌登報，日前再有網民發起眾籌在英國報章刊登廣告，希望透過反覆在英國報章刊登全版廣告及持續網絡攻勢，令英方正視中國政府違反《中英聯合聲明》，並支援香港人。眾籌活動開始僅7小時，已籌得近24萬英鎊（約230萬港元）。
是次眾籌活動同樣由「連登討論區」網民發起，發起人今日（12日）強調，計劃「絕非爭取歸英」，是由道義、人權和英國利益三方面切入，希望英國政府能認真看待中方違反《中英聯合聲明》，推出措施支援香港人。
活動於今早約10時半開始，眾籌目標為30萬英鎊（約294萬港元），並獲許多網民支持，至下午6時已籌得近24萬英鎊，有接近7000人參加。
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