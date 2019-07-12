【逃犯條例】兩組織去信全港警區促正視濫權　盼緩和警民緊張關係 (18:21)

國際特赦組織香港分會表示，早前曾指出警方於6月12日處理金鐘一帶大致和平的示威時，使用過度武力，並在4方面有違國際法及國際標準，惟綜觀近日遊行集會的情況，警方濫權情況未有改善。

民權觀察則表示，曾派人權觀察員隊伍於本月1日及7日，觀察及記錄在金鐘和油尖旺一帶進行的示威活動，並注意到警方使用過量武力驅散示威者、在進行驅散行動時未有向示威者提供充足的指示、有便衣警員在執勤期間未有展示委任證及記者在採訪過程中遭警察推撞及以粗暴言語對待。

國際特赦組織香港分會及民權觀察呼籲警方尊重集會自由，履行協助及配合市民和平集會及表達意見的責任，並促請各警區的警察指揮官注意上述的4項問題及作出改善，以克制、避免衝突及激化現場情況的態度及方式，處理未來可能在各區出現的遊行集會。

兩組織亦指出，明白警方在政治爭議中難免會成為市民與政府之間的「磨心」，惟警察必須以專業、克制、尊重人權及緊守各項警隊守則的方式執行職務，方可取得市民的信任和尊重，並緩和現時警民關係高度緊張的情況。

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