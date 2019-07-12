【逃犯條例】倡和平表達意見減孤單感　心理學家籲包容「連儂牆」 (17:14)

《逃犯條例》修訂風波持續，港大醫學院公共衛生學院的研究指出本港疑似抑鬱症比率升至近月的9.1%。香港臨牀心理學博士協會今（12日）發聲明表示憂慮，稱留意到坊間自發設置社區「連儂牆」，認為市民可透過和平行為讓心靈上感到有同行者，減低孤單感，有利促進精神健康，呼籲政府部門、執法機構等以包容態度處理「連儂牆」。
香港臨牀心理學博士協會認為，情緒需要被看見及聽見，在不傷害他人和自己的大前提下，給予空間表達。該會呼籲，政府應設立不同渠道，如社區藝術方式，給予市民和平表達情緒的機會；設置「連儂牆」者應減低造成滋擾，避免衝突；參與「連儂牆」者宜以包容態度看待不同意見；停止任何暴力或傷害他人身體的表達方式，避免加深後遺情緒或創傷。
各區「連儂牆」近來發生衝突，包括昨日（11日）於牛頭角「連儂牆」，有人拳打在場義工，油塘及長沙灣等社區「連儂牆」也先後出現衝突。
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