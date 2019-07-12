【逃犯條例】倡和平表達意見減孤單感　心理學家籲包容「連儂牆」 (17:14)

香港臨牀心理學博士協會認為，情緒需要被看見及聽見，在不傷害他人和自己的大前提下，給予空間表達。該會呼籲，政府應設立不同渠道，如社區藝術方式，給予市民和平表達情緒的機會；設置「連儂牆」者應減低造成滋擾，避免衝突；參與「連儂牆」者宜以包容態度看待不同意見；停止任何暴力或傷害他人身體的表達方式，避免加深後遺情緒或創傷。

圖輯：「連儂牆」遍地開花

各區「連儂牆」近來發生衝突，包括昨日（11日）於牛頭角「連儂牆」，有人拳打在場義工，油塘及長沙灣等社區「連儂牆」也先後出現衝突。

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