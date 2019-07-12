【非洲豬瘟】「日日清」政策致豬價過高　檔主：現仍「蝕住做」 (16:37)

今天活豬拍賣價（每擔）平均4024元，最高價達4444元。北角糖水道豬肉檔大生肉食員工榮哥指，上周拍賣價已高達約3700元，今周已升至約4400元。他唯有每斤再加價約4至8元，例如以往瘦肉約賣40多元一斤，豬瘟後加至約120元，現需128元一斤。儘管加了價，現仍是「蝕住做」。他又慨嘆，不是每個市民都能諒解，更有人以為豬肉檔是趁機坐地起價。他更指，豬肉檔本身有10多個員工，現在要被逼輪流放假，變相收入減少。

另一檔豬肉檔新華園負責人梁先生則指，曾有客人在他斬好豬後，才得知加價，突然表示不要，令他十分無奈，「唔通我打佢咩」，又稱聽聞不少行家快將做不住。梁先生和榮哥同樣希望政府取消「日日清」政策，解決豬價過高問題。

豬價貴，市民同樣叫苦連天。李生以95元買了12兩2錢的排骨，又以90元買一斤豬骨。他堅持煲湯要用新鮮豬骨，因味道不同，「有啖油香」，現時只好隔日吃新鮮豬和冰鮮豬。另一位市民莊小姐表示以前每周會吃4、5次豬肉，現減少至1、2次，又指以往買豬骨煲湯僅需60元，現要百多元，惟有改煲蘋果雪梨湯，或以牛腩煲蕃茄薯仔湯。

其他報道：【交通費補貼】3月份補貼最遲15日領取 2月份逾期補貼申請同日結束

其他報道：西九龍公路鐵枝飛彈 插穿警方私家車擋風玻璃

其他報道：海景嘉福酒店前主管收2.4萬回佣 認罪判240小時服務令須還款

其他報道：收散工回佣逾4.3萬元 高鐵分判商管工認罪還押候判