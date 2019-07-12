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【非洲豬瘟】「日日清」政策致豬價過高　檔主：現仍「蝕住做」 (16:37)

非洲豬瘟疫情影響至今，上月食衛局公佈實施屠房「日日清」政策，內地活豬供應減少，拍賣價因而被推高，瘦肉及豬骨一斤現高達90元；排骨更需128元。有豬肉檔檔主大吐苦水，表示現時拍賣價比以前未有豬瘟疫情情貴了3倍多，但零售價僅加1倍，「蝕住做」之餘卻被市民誤以為他加價從中獲利，更有人在斬了豬後才說不要。

今天活豬拍賣價（每擔）平均4024元，最高價達4444元。北角糖水道豬肉檔大生肉食員工榮哥指，上周拍賣價已高達約3700元，今周已升至約4400元。他唯有每斤再加價約4至8元，例如以往瘦肉約賣40多元一斤，豬瘟後加至約120元，現需128元一斤。儘管加了價，現仍是「蝕住做」。他又慨嘆，不是每個市民都能諒解，更有人以為豬肉檔是趁機坐地起價。他更指，豬肉檔本身有10多個員工，現在要被逼輪流放假，變相收入減少。

另一檔豬肉檔新華園負責人梁先生則指，曾有客人在他斬好豬後，才得知加價，突然表示不要，令他十分無奈，「唔通我打佢咩」，又稱聽聞不少行家快將做不住。梁先生和榮哥同樣希望政府取消「日日清」政策，解決豬價過高問題。

豬價貴，市民同樣叫苦連天。李生以95元買了12兩2錢的排骨，又以90元買一斤豬骨。他堅持煲湯要用新鮮豬骨，因味道不同，「有啖油香」，現時只好隔日吃新鮮豬和冰鮮豬。另一位市民莊小姐表示以前每周會吃4、5次豬肉，現減少至1、2次，又指以往買豬骨煲湯僅需60元，現要百多元，惟有改煲蘋果雪梨湯，或以牛腩煲蕃茄薯仔湯。

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