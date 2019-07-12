【逃犯條例】楊岳橋再函林鄭　促域外法權處理台灣殺人案 (16:41)

楊岳橋表示，兩星期前已去函林鄭月娥，惟至今仍未收到任何回應，故再去函詢問進度。他說，鑑於台灣殺人案死者男友陳同佳有機會於10月左右獲釋，他希望，林鄭月娥不忘當初信誓旦旦要為受害者家屬尋求公義的初心，並指出域外法權草案是目前剩下的可行方案。

他又表示，若政府認為域外法權草案不可行，或因程序問題未能及時通過，應盡快向公眾交代其他補救方案，使公義得以彰顯。

楊岳橋於4月時提出修訂《侵害人身罪條例》，賦予特區政府及香港司法機關域外管轄權，容許香港法院處理港人在海外謀殺或誤殺等案件。

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