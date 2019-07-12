陳帆：尊重對和平理性發表意見　盼市民不要使用暴力 (16:32)

陳帆稱，留意到香港18區有不少地方讓市民展示貼紙發表意見，自己對和平理性、不影響周遭衛生和行人的安排很尊重，同時希望發表意見的市民盡可能減少對其他人的影響。他表示，香港是一個多元包容的社會，不論發表什麼意見，都希望大家以和平理性的態度面對不同意見，又強調現場市民不應用暴力解決問題，有需要時可尋求協助。

被問到政府對租置計劃的取態，陳帆表示租置計劃一直讓市民有選購權，也有非常可觀折扣，房委會正就此深入研究，了解現有39個租置屋邨中仍未售出的單位可透過什麼銷售安排，讓有意置業的人採購。他說，房委會一向以市民福祉為目標，但如何加快推行租置計劃，則有待通知。

陳帆補充，在香港覓地建屋需時，「明日大嶼」是長期可行的一個土地方案。他稱，聆聽到社會有不同聲音，但在建屋需求之上，不會放棄短、中、長期可行的安排，實際時間表會在廣納民意後再作最後決定。

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