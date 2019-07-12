【逃犯條例】「佔旺畫家」涉圍警總襲警被拒保釋　8月2日再訊 (16:10)

被告潘浩超（31歲）被控各一項襲警、刑事損壞及在公眾地方作出擾亂秩序的行為罪，暫毋須就控罪進行答辯。

三項控罪分別指出，被告涉嫌於6月21日晚上6時49分至10時，在灣仔軍器廠街灣仔警署外襲擊8名正在執行職務的警務人員；另外他同時同地在無合理辯解下損壞屬於香港警務處的牆及扶手電梯；在灣仔警署外的公眾地方作出擾亂秩序的行為，即說粗言穢語、辱罵性或侮辱性言詞，並向警務人員高舉其中指；以及呼籲其他在場示威者提供雞蛋給他擲向警務人員，而該行為相當可能會導致社會安寧破壞。

逃犯條例 相關報道：

民陣7．21晚辦金鐘集會 展示警通知書稱6．12集會「暴動」

帖文隱喻警方大埔撕紙 職工盟：吉野家廣告人員被解僱

王永平稱司局長應問責 感改組行會有姿勢無實際

王永平憂警現情緒問題 倡輔警民安隊維持「連儂牆」秩序

五旬漢長沙灣「連儂牆」撕紙條釀推撞

「不要將社區戰場帶回家」 葉兆輝籲父母勿「每句say no」

周六「光復上水」申請人：「中間人」游說取消 侯志強：和平遊行樂見其成

王志民：中央堅定撐林鄭依法施政