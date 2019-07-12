【交通費補貼】3月份補貼最遲15日領取　2月份逾期補貼申請同日結束 (15:11)

運輸署今日（12日）提醒市民，就公共交通費用補貼計劃（計劃）下申領2月份逾期補貼的臨時特別安排將於7月15日結束，市民需於15日前致電計劃熱線申請，逾期申請將不獲受理。政府亦建議仍未領取3月份補貼的市民，最遲在7月15日透過現有途徑領取補貼，省卻致電熱線申請補領的手續。
運輸署表示，考慮到部分市民未有在計劃推行初期的3個月內領取補貼，政府在5月16日推出一項臨時特別安排，讓市民可於限期屆滿日翌日起計1個月內，透過致電計劃熱線（2969 5500）申請補領逾期未領取的補貼。申請獲確認後，市民可於申請日起計的下一個月16日起，透過各領取途徑補領逾期未領取的補貼，有關限期為3個月。
運輸署補充，臨時特別安排只適用於1至3月份的逾期補貼。
熱線服務時間為星期一至五上午9時至下午9時，以及星期六、日和公眾假期上午9時至下午6時。
|補貼所屬月份
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領取補貼期限（3個月）
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申領逾期未領補貼期限
（1個月）
|2月份
|3月16日至6月15日
|6月16日至7月15日
|3月份
|4月16日至7月15日
|7月16日至8月15日
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