【逃犯條例】民陣7．21晚辦金鐘集會　展示警通知書稱6．12集會「暴動」 (13:30)

岑子杰稱，政府揚言沒有定性「暴動」，惟他指出，警方在6月12日晚約11時交予民陣的一份禁止公眾集會通知書，當中提及由於當日（12日）「在金鐘政府總部一帶發生一連串暴力及違法活動……警方已於同日將上述地點舉行的集會定性為暴動」，認為他們於13日及14日不適宜集會。

岑子杰質疑，特首林鄭月娥及警務處長盧偉聰先後聲稱無就反修例示威定性「暴動」，是說謊。

岑子杰又表示，民陣將提出司法覆核，追究警方於6．12金鐘集會中未向民陣發出口頭或書面通知要求解散集會，就向中信大廈外的示威者施放催淚彈，批評警方決定是「必然違反武力指引」，民陣不相信這是「唯一一次或最後一次」。

他說，未有預計7．21集會參與人數，但相信人數不會太少，並強調沒有佔領計劃，亦不擔心再出現衝突。

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