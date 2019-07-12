收散工回佣逾4.3萬元　高鐵分判商管工認罪還押候判 (13:39)

被告莫銳祺（43歲）承認於2011年9月至2013年4月10日，串謀一名地盤散工及另一人，在無合理辯解下從該地盤散工接受共4.3萬元回佣。被告案發時是明泰建築工程有限公司（明泰）管工，負責招聘工人及監察工作表現。明泰於2011年獲分判廣深港高鐵西九龍總站南建築地盤的模板搭建工程。

辯方求情稱，被告父親原是建築公司老闆，被告則是「太子仔」，以公司經理身分協助經營業務，但2008年金融風暴後業務轉差，2011年加入明泰從低層「科文」做起。被告轉工後才接觸基層管理工作，今次犯案乃因不熟悉相關規矩。

辯方續說，明泰「黃老闆」2013年得悉此事後，被告即時認錯及停止收佣，「黃老闆」考慮到被告工作表現良好，故原諒被告並讓他繼續在公司工作，被告當時以為事件告一段落，其後5年間努力工作，晉升至項目經理。惟有人向廉署舉報此事，月入4.5萬元的被告遭停職，努力白費，令他「粉碎期望」，請求法庭輕判，及希望判刑前索取社會服務令報告，被告亦願意歸還涉案款項。

但裁判官反駁稱「黃老闆原諒，還佢原諒，事件唔止黃老闆受害」，考慮到犯案持續一段時間、金額不少，案情適合判處監禁，不過會先為被告索取社會服務令及背景報告，案件押後至7月26日判刑，被告還押。

案情指出，涉案地盤散工獲另一人介紹至明泰工作，散工日薪為750元，被告每日從中取用100元，作為協助該名散工獲公司僱用的報酬。散工怕不付錢就失去工作，因此就範。其後，明泰管理層得悉事件，詢問下被告承認收受回佣，以協助散工獲明泰聘用。明泰管理層表明不容許員工收受回佣，被告自此停止收款。

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