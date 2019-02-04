同志遊行全裸　浸大男生猥褻罪成罰900元　官：行為藝術非合理辯解 (13:13)

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辯方求情稱被告黃榮鋒（22歲）犯案時剛年滿21歲，沒有案底，父母離異，其生活倚賴母親，望法庭以罰款處理。辯方審訊時稱，被告有合理辯解而暴露身體，其行為於外國有先例可援，且被告有藝術創作、參與文化活動、發表言論、和平集會的自由。惟裁判官彭亮廷今在裁決時反駁，該行為是否有合理辯解，與是否屬於猥褻，兩者並無掛鉤；對一般心智成熟的人而言，被告的行為毫無疑問屬於猥褻，加上被告在軒尼詩道上裸體，該處屬車水馬龍的馬路，有數以萬計或非遊行的市民經過，而被告沒有事先以任何方式通知他人有關其「表演」。

彭官又稱，不接納被告辯稱其藝術表演屬於拍攝畢業作品的一部分，因被告在盤問下曾動搖，亦沒有在警誡錄影會面中提及此事。彭官重申，行使一項自由的權利，不是完全不受限制，而是平衡社會各方利益，如維繫公德是為了保障公眾免受有違公德行為的影響和滋擾，因此法庭不是「一刀切」不接納所有暴露身體的行為，而是施加適當和合理的限制。

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