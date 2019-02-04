【逃犯條例】fb帖文隱喻警大埔撕紙　職工盟斥吉野家解僱廣告員工　吉野家：小編齊齊整整 (15:48)

職工盟總幹事蒙兆達表示，被解僱的吉野家員工利用社會熱門話題，宣傳公司食品，屬於工作一部分，並不涉及政治因素。他認為，吉野家母公司合興的行政總裁洪明基為求討好中央，讓員工成為「祭品」，擔心其他企業有樣學樣；要求吉野家向該名職員及全港市民道歉，並無條件讓員工復工。他又稱，如果吉野家不作回應，會考慮把行動升級。

蒙兆達表示，職工盟近期收到7、8宗投訴個案，有員工稱因個人政治立場被歧視甚至解僱，呼籲公司僱主停止有關行為。

另外，吉野家在facebook表示，日前出了一個帖文引起很多迴響，若「令到有人唔開心，喺到同大家講聲唔好意思。所有小編由始至終都係齊齊整整」。該帖又標籤（hashtag）「媽劇停（marketing）小編所有人都仲番緊工」。

【12:09】多名警員周三（10日）凌晨時分，到大埔墟車站外的「連儂隧道」，撕走印有警員個人資料的紙張，事件引起網民熱議。日式連鎖快餐店吉野家其後在facebook出了一段宣傳文字：「想食獅子狗，唔只大埔有。嘢可以亂食，名唔可以亂叫」。

香港職工會聯盟今（12日）稱，香港吉野家因此跟有關的廣告公司解約，並即時解僱負責廣告事務的職員，形容事件是「赤裸裸的政治迫害」，令人極度憤怒。職工盟將於今日下午，到油麻地吉野家分店抗議。

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