【逃犯條例】fb帖文隱喻警大埔撕紙　職工盟斥吉野家解僱廣告員工　吉野家：小編齊齊整整 (15:48)

【15:48】職工盟表示，有負責吉野家廣告事務的公司職員因早前facebook「獅子狗」帖文被解僱，今午（12日）到油麻地吉野家分店抗議，呼籲市民罷食吉野家。不過，吉野家下午約3時在facebook發文，稱「所有小編由始至終都係齊齊整整」。
職工盟總幹事蒙兆達表示，被解僱的吉野家員工利用社會熱門話題，宣傳公司食品，屬於工作一部分，並不涉及政治因素。他認為，吉野家母公司合興的行政總裁洪明基為求討好中央，讓員工成為「祭品」，擔心其他企業有樣學樣；要求吉野家向該名職員及全港市民道歉，並無條件讓員工復工。他又稱，如果吉野家不作回應，會考慮把行動升級。
蒙兆達表示，職工盟近期收到7、8宗投訴個案，有員工稱因個人政治立場被歧視甚至解僱，呼籲公司僱主停止有關行為。
另外，吉野家在facebook表示，日前出了一個帖文引起很多迴響，若「令到有人唔開心，喺到同大家講聲唔好意思。所有小編由始至終都係齊齊整整」。該帖又標籤（hashtag）「媽劇停（marketing）小編所有人都仲番緊工」。
【12:09】多名警員周三（10日）凌晨時分，到大埔墟車站外的「連儂隧道」，撕走印有警員個人資料的紙張，事件引起網民熱議。日式連鎖快餐店吉野家其後在facebook出了一段宣傳文字：「想食獅子狗，唔只大埔有。嘢可以亂食，名唔可以亂叫」。
香港職工會聯盟今（12日）稱，香港吉野家因此跟有關的廣告公司解約，並即時解僱負責廣告事務的職員，形容事件是「赤裸裸的政治迫害」，令人極度憤怒。職工盟將於今日下午，到油麻地吉野家分店抗議。
逃犯條例 相關報道：
「不要將社區戰場帶回家」 葉兆輝籲父母勿「每句say no」
周六「光復上水」申請人：「中間人」游說取消 侯志強：和平遊行樂見其成
相關字詞﹕逃犯條例 香港逃犯條例 移交逃犯 修訂 影響 諮詢 台灣 引渡條例 協定 商界 修訂逃犯條例 移交逃犯內地 中港移交逃犯 立法會 社評 香港引渡協議國家 保安局 秘書處 遊行 二讀 樓市 反修例 反修例遊行 林鄭 林鄭月娥 政府 編輯推介