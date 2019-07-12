【逃犯條例】王永平稱司局長應問責　感改組行會有姿勢無實際 (10:54)

《逃犯條例》修訂風波持續逾月，公務員事務局前局長王永平早上出席港台節目時表示，若中央認為特首林鄭月娥不應下台，市民要接受此政治現實，惟司局長應該要問責。
王永平稱，政府及特首一次又一次放棄與市民和解機會，例如始終不肯說「撤回」修例，認為「若林鄭放一輪假，對降溫有好處」。他說，社會上發生如此大事，地方首長理應難再做下去，但香港特首由中央委任，若中央認為她不應下台，市民也沒有辦法，要接受政治現實，其他官員則應該問責，「相關的司長、局長」應考慮辭職。
坊間提出改革行政會議，王永平表示同情行會成員，「我不知行會現在有什麼用，這麼大件事，特首『匿埋』，行會可以兩星期不開會」，建議行會成員問自己留下有否作用。他續稱，即使改組行會也不會接受泛民的人，有感此舉是有姿勢無實際。
王永平認為，示威者衝擊立法會，原因是覺得立法會不能代表絕大部分市民的意見，提倡下屆將地區直選議席提高至40席，功能組別則降至30席，令市民感到「民主有些進步」，對立法會恢復一些信心。
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