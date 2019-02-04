【逃犯條例】吳思諾：聽青年聲音上連登即可　張建宗談改組青發會：已有全面代表性 (23:09)

特首林鄭月娥日前提出改組「青年發展委員會」（青發會）和運作模式，收集民意。政務司長張建宗與民政事務局長劉江華，今晚（11日）出席青發會茶敘。委員之一、民主黨吳思諾表示，她在茶敘上向張建宗及劉江華展示連登討論區截圖，叫政府若想聽青年的聲音，「請直接上連登」。張建宗茶敘後被問到會否重組青發會時稱，會內已有不同階層的代表，「可以說是有相當全面的代表性」。
吳思諾指出，目前香港面對的並非青年問題，而是政治、政制及法治問題。她藉青發會茶敘向張建宗及劉江華直接表達民間有關《逃犯條例》修訂的五大訴求，兩人已直接聽到她逐字讀出的五大訴求，故現在已「絕對不存在聽不到五大訴求的問題，只存在是否願意直接正面回應大家的訴求的誠意」。
對於林鄭月娥提出改組青發會，吳思諾反建議設立「青年議會」，讓年輕人一人一票選出他們的青年代議士，並建議政府就此進行研究及民意調查等，大規模收集青年對各議題的意見。
張建宗茶敘後見傳媒，被問到會否重組青發會或吸納更年輕的委員時，他回應稱，青發會內有社工、家校合作代表，亦有學者及來自不同階層的人士，「所以有代表性是一定的，可以說是有相當全面的代表性」。
張建宗表示，今日主要並非討論修訂《逃犯條例》議題，而是集中處理青發會發展路向。對於年輕人就反修例的意見已非常清晰，張建宗稱，知道現時香港社會氣氛相當凝重，故「要繼續努力，希望能夠紓解目前社會這個氣氛，亦希望負面情緒盡量減少」。他又說，今日已就青發會發展作「很深入、全面的作初步探討」，他不排除之後再有機會與委員見面，深入考慮可行的方案。
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