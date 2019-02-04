【DSE放榜】考生指定時段內可改選JUPAS　成績覆核申請下周一截止 (21:34)

中學文憑試（DSE）昨日（10日）放榜，學生可於今日起至13日期間，在獲分配的指定時段內作聯招（JUPAS）改選。學友社自7月6日起設立38條「放榜輔導熱線」，截至今日（11日）下午4時，共接獲1488宗求助個案。學友社提醒學生應以興趣為先，再參照過往收生成績，冷靜思考最適合自己的安排。
學友社今日單日（上午9時30分至下午4時）共接獲178宗求助個案，主要查詢聯招程序及策略（54%）、其次為聯招課程（39%）及非聯招自資副學位課程（24%）。
學友社學生輔導顧問吳寶城認為，若學生估計自己獲聯招課程取錄的機會較低，可預先在聯招以外尋求適合自己的升學途徑，亦可考慮報讀尚有學額的自資學士、副學位或文憑等課程。學生可登入各院校網站或致電其熱線了解學位空缺，不少院校亦設有開放日供學生親身諮詢及遞交申請。
有意申請文憑試成績覆核的考生，必須於7月15日或以前提出申請，學校考生須透過學校遞交申請，故要留意學校具體安排及繳費限期。吳寶城說，同學於申請覆核前應先參考自己的校內成績以評估成功機會。吳提醒，同學不要假設覆核一定成功，因為去年總體成績覆核成功率不足2%，考生應先以現有的成績尋找相應的升學出路；學友社放榜輔導熱線號碼為2503 3399。
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