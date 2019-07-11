【逃犯條例】墮斃梁凌杰告別禮　父母：活下去，才能繼續就不公不義發聲 (21:01)

上月墮樓身亡、留下反對修訂《逃犯條例》相關遺言的梁凌杰，今日（11日）於香港殯儀館設靈，場外設有公眾告別禮，下午陸續有市民前往獻花悼念。歌手何韻詩出席告別禮時，勸勉年輕人不要為看不到即時成果而感氣餒；有出席的市民感痛心，批評政府一直態度閃縮，欠港人「撤回」二字。
公眾告別禮設於渣華道遊樂場，道別區掛有星星和月亮的裝飾，寫上「永遠懷念」；義工解釋這寓意為梁凌杰與香港人「星月同行」。鞠躬禮約每15分鐘一次，下午2時起逾百名市民手持大會提供的太陽花鞠躬及默哀，眾人神情凝重。
場刊上有梁凌杰父母寫下的說話，他們感謝社會各界悼念兒子，又寄語年輕人：「要好好保全自己，活下去，才能繼續為社會不公不義之事勇於發聲。」
歌手何韻詩出席公眾告別禮時表示，對所有參與反修例的人感擔心，因大家可能有困擾；社區上有不同的情緒支援服務、「連儂牆」等，形容是一個「集體互相療癒的過程」。她又特別向年輕人說，不要因看不見即時成果便感氣餒，「我們面對的是一個龐大的國家機器」，而香港人做的，是世界上重要的事，所以吸引到許多外媒關注。
談及昨晚（10日）油塘及九龍灣分別有人因不滿連儂牆而指罵他人或施襲，何韻詩說絕不能接受因意見不合便大打出手，認為施襲者必須受法律制裁；她勸喻年輕人「要學懂保護自己」。
50歲的莫先生帶同10歲兒子Nigel出席告別禮。Nigel表示，小時候很喜歡特首林鄭月娥，以為香港人很支持她，但她決意修訂《逃犯條例》「令很多人非常生氣」。莫先生說，作為父親，對有人因反修例離世感到痛心；他批評政府態度閃縮，對修例「壽終正寢」一說絕不收貨，「（特首）欠香港人『撤回』兩個字」。莫先生寄語香港人，「無論任何情况下都不必因政府而犧牲」，不開心時可與身邊的人傾訴。
在附近上班、25歲的陳小姐趁午飯時間參加告別禮。她表示，如果大家對遊行、集會感到累了，「放下手機、抽離一下都不過分」，但希望港人可以持續關注反修例運動。
另外，告別禮設有情緒支援站及「傾偈區」，有社工及心理學家駐場為有需要的人服務。
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