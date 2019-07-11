【逃犯條例】王志民：中央堅定支持林鄭繼續依法施政　警隊履行職責 (17:44)

中聯辦主任王志民和全國政協副主席董建華，今午（11日）出席「香港同胞慶祝國慶70周年籌備委員會」大會，王志民致辭時提到法治和安定是香港之福，當前香港要盡快從爭拗走出來，回歸和平理性；近月香港社會圍繞修訂《逃犯條例》爭議出現較大紛爭，出現暴力衝擊令人十分痛心，包括暴力衝擊佔領立法會。他表示，「中央堅定支持林鄭月娥行政長官和特區政府繼續依法有效施政、積極作為」，以及支持香港警方依法履行職責。王志民致辭後，董建華和他擁抱，董說「大家一起努力」。
王志民表示，香港絕大多數市民都是和平理性，但日前出現「令人十分痛心的暴力衝擊」，批評「極端激進分子以極不文明方式」暴力衝擊立法會。他指出，法治是香港核心價值，針對最近發生一系列暴力事件，市民應予以同心譴責；面對暴力衝擊佔領立法會，愈來愈多市民清楚認識到，縱容違法犯罪或美言開脫撐腰，會公然挑戰法治精神，最終損害香港根本利益。
王志民強調，中央會堅定一國兩制大政方針，不會變 、不動搖、不走樣、不變形。在致辭中，王志民批評，有外部勢力對香港事務指手畫腳，公然橫加干預，「香港也有極少數人挾洋自重」，企圖搞亂香港、亂中取利，呼籲社會高度警覺、堅決反對。
王志民表示，國家主席習近平說香港有不錯家底，但經不起內耗；暴力衝擊對經濟民生影響已出現，如立法會不能運作，香港消費者信心指數跌至5年最低。
他提及，特首林鄭月娥在七一回歸酒會表示，將更開放包容聽意見，使社會盡快回歸平靜，他稱應給予政府時間和空間。
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