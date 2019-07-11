【逃犯條例】7傳媒工會發起周日新聞界靜默遊行 (16:22)

發起組織包括香港記者協會、香港攝影記者協會、獨立評論人協會、大專新聞教育工作者聯席、明報職工協會、壹傳媒工會和香港電台製作人員。遊行將於周日（14日）舉行，並在上午10時半於夏慤花園集合，終點為特首辦，途經警察總部，呼籲參加者穿黑衣，並自行決定是否穿戴反光衣。

7個組織邀請現職或前新聞工作者、新聞系教職員及學生、大專校報編委參加，並以沉默表達憤怒，要求警方遵從警例，配合傳媒採訪工作，尊重新聞自由；同時要求行政長官林鄭月娥，履行競選時簽署《新聞自由約章》的承諾，捍衛新聞自由。

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