旺角大衝突3人涉暴動刑毀提堂　辯方爭議被告衣物顏色　 (15:59)

3名男被告依次為報稱酒保的譚百熙（21歲）、報稱游泳教練的陳舜堯（30歲）和報稱學生的王國斌（22歲）。

首被告譚百熙的代表律師指，現階段未準備答辯，因為要等待控方提供更多文件，包括涉案警員資料及其記事本等，細閱後才可決定答辯。至於陳舜堯及王國斌，他們均表示已決定不認罪，但不反對首被告的押後申請。法官考慮後准許辯方申請，將案件押後至8月20日再訊。

譚百熙被控一項暴動罪，指他在2016年2月9日在旺角豉油街，連同其他人參與暴動。陳舜堯及王國斌共同被控一項刑事毀壞罪，指兩人於上述日子在山東街，連同其他人在無合理辯解而損壞該處屬於特區政府的財產，即一塊指示牌。王國斌另被控一項刑事毀壞罪，指他於同日在山東街損壞行人路。陳舜堯則被控一項縱火罪，指他於上述日子，在無合理辯解下用火損壞屬中國香港體操總會的一幅橫額。

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