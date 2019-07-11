女子婚外情疑遭禁錮強姦　辯方：被告有如一部提款機 (15:20)

被告陳國禎（32歲）否認兩項強姦及一項非法禁錮罪。他自辯稱，自己與事主X於2013年相識，兩星期後性交，惟X至懷孕時才告知被告已婚。X又告知被告，她和丈夫的感情不佳，會與對方分居，並與被告一同照顧嬰兒。

被告供稱，X的親戚因覺得自己年輕，無法給予X一個正常的家，故X與被告分開，並搬回與丈夫居住，而X一個月後突然搬走，並告知被告其丈夫「會好好照顧BB」。事主後來再聯絡被告稱與丈夫同住不快樂，亦不想與被告分手，故二人仍有見面和發生性行為，X其間會向被告索取生活費，惟至2014年11月失去聯絡。

被告指出，他於2016年7月遇見X後，X再次聯絡被告，告知他們的女兒跟從夫的姓，並答應被告會讓他們見面。他又指出，X曾稱想再次懷孕，「因為呢個BB已經帶去老公嗰邊，唔想搞到我好似咩都冇咁」。被告又因擔心母女的生活費不夠，後來開始做兩份工作，每月會給X 6000至1萬元。

被告又引述X曾稱，擔心「BB亂講嘢，所以唔可以成日帶BB出嚟」。案件未完，被告下午繼續自辯。

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