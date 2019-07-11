【逃犯條例】連儂牆遍地開花　陳肇始：食環倘收投訴會評估如何處理 (14:51)

反對《逃犯條例》修訂風波未息，市民自發在多區設置「連儂牆」，但部分連儂牆近日不時遭破壞，今日（11日）凌晨更有破壞連儂牆的男子涉襲擊保護連儂牆的義工。食物及衛生局長陳肇始表示，食環署若接到投訴，或發現連儂牆影響附近環境衛生，食環人員會評估如何處理。
另外，申訴專員公署昨（10日）宣布，主動調查政府在監察和推廣私家醫院低收費病牀使用的工作。陳肇始指出，被點名的聖德肋撒醫院及荃灣港安醫院低收費病牀數目，是因應地契條款設立；衛生署對如何提高低收費病牀使用率有提出建議，在冬季、特別是流感高峰期時，醫管局部分病人會轉介到私院使用低收費病牀。她表示，衛生署及醫管局會全力配合申訴專員公署的調查。
對於特首林鄭月娥日前表示，政府會檢視有爭議的政策。陳肇始被問及食衛局會否檢視電子煙政策時稱，局方正檢視多項不同政策及法例，有需要時會就政策提出更多解說，令公眾明白及理解政策的情况。
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